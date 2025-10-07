Sciopero della fame in carcere: palestinese Anan Yaeesh chiede giustizia

Anan Yaeesh, cittadino palestinese al centro di un’udienza processuale presso il Tribunale dell’Aquila, accusato di reati connessi al terrorismo internazionale, ha avviato sabato scorso uno sciopero della fame.

Questa azione di protesta, un atto di dissenso radicale, si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione italiana a sostegno della causa palestinese e riflette una profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti al detenuto.

L’azione è stata resa nota dal Comitato Free Anan, un’iniziativa di advocacy spontanea nata per difendere il giovane, arrestato lo scorso anno nell’Abruzzo e, recentemente, trasferito dal carcere di Terni a quello di Melfi, in Basilicata.

La decisione del trasferimento, percepita come arbitraria e punitiva, solleva serie criticità procedurali e sostanziali.

Essa comporta un’inaccettabile distanza fisica e comunicativa tra il detenuto e il suo team legale, con sede a Roma, ostacolando significativamente la possibilità di una difesa efficace e coordinata.

Il trasferimento mina, in sostanza, il diritto di Anan a un giusto processo, un pilastro fondamentale del sistema giudiziario.

Il regime carcerario imposto a Melfi, secondo quanto riferito dal Comitato, si caratterizza per rigide restrizioni che impattano negativamente sulla salute fisica e mentale del detenuto.

Oltre alla limitazione dell’accesso a risorse alimentari essenziali, vi è una censura su oggetti personali, inclusa la possibilità di scrivere, un diritto di espressione cruciale per la dignità umana e per la capacità di documentare le proprie condizioni.

Il sequestro delle penne, in particolare, simboleggia un tentativo di silenziamento, un atto di repressione che incide sul diritto di narrare la propria esperienza.

Il Comitato Free Anan denuncia l’intera situazione come una violazione dei diritti umani e un tentativo di isolare Anan Yaeesh, privandolo del supporto legale e dell’accesso a informazioni cruciali per la sua difesa.

L’istanza principale è la ricollocazione del detenuto in una struttura penitenziaria più accessibile, con garanzia di incontri regolari con i suoi avvocati e con il Tribunale dell’Aquila.

Oltre a questo, si richiede con urgenza la cessazione di qualsiasi misura punitiva e l’adeguato rispetto di tutti i diritti fondamentali previsti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.

Lo sciopero della fame è presentato non solo come un atto di resistenza individuale, ma come un simbolo potente di dignità e un appello a un sistema giudiziario più giusto ed equo, capace di garantire i diritti di tutti, indipendentemente dalla loro origine o dalle accuse che vengono loro mosse.

Il gesto sottolinea la necessità di un’attenzione critica e di un’indagine approfondita sulle condizioni carcerarie e sulle procedure applicate, al fine di prevenire future violazioni dei diritti umani.