Sciopero TPL Abruzzo: 4 ore di proteste per il futuro del servizio

Giovedì 8 gennaio, il Trasporto Pubblico Locale in Abruzzo sarà interessato da uno sciopero regionale di quattro ore, un segnale forte lanciato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

La mobilitazione non è un atto isolato, ma l’espressione di una crescente preoccupazione per le politiche regionali che plasmano il futuro del settore, un comparto strategico che incide significativamente sulle finanze pubbliche e, soprattutto, sull’esercizio del diritto alla mobilità per i cittadini abruzzesi.

Le ragioni alla base dello sciopero sono complesse e interconnesse, riflettendo una visione critica delle attuali gestioni e delle prospettive future.

In primo luogo, i sindacati denunciano una grave carenza di dialogo e trasparenza nell’ambito degli affidamenti e delle gare d’appalto, soprattutto in vista della scadenza dei contratti di servizio, che si avvicina nel 2026 per le aziende private e nel 2027 per Tua.

L’assenza di chiarezza solleva timori per la continuità del servizio e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Un’altra questione cruciale riguarda la sicurezza, considerata insufficiente sia per il personale che per gli utenti.

Le organizzazioni sindacali ritengono che siano necessarie misure più incisive per garantire un ambiente di lavoro e di viaggio sicuro, minimizzando i rischi e promuovendo la prevenzione.

La questione delle aree interne assume poi un’importanza centrale.

Si assiste a un progressivo e preoccupante ridimensionamento dei collegamenti, un fenomeno che aggrava la qualità del servizio, accelera lo spopolamento e colpisce duramente le comunità che vivono e lavorano in questi territori marginali.

L’affidamento in subconcessione di alcune linee a soggetti privati rappresenta un ulteriore elemento di rischio, con potenziali conseguenze negative per gli autisti residenti nei piccoli comuni, che potrebbero vedersi costretti a trasferire la propria sede di lavoro o a riconsiderare la propria residenza.

La lettura sindacale evidenzia come le aree interne, dall’Aquila in poi, abbiano pagato un prezzo eccessivo a causa di una serie di eventi avversi, tra cui il sisma, la pandemia e la trasformazione della tratta L’Aquila-Roma in servizio commerciale.

Questi fattori, combinati con una progressiva riduzione degli addetti all’esercizio, hanno eroso il tessuto socio-economico di queste comunità.

Si segnala, inoltre, un aumento del personale amministrativo che rischia di snaturare la missione originaria dell’azienda, spostando il focus dai trasporti alla fornitura di servizi.

Infine, i sindacati sollevano dubbi sulla gestione di Tua e delle società partecipate, citando subaffidamenti a operatori privati anche al di fuori della regione, problematiche relative alla divisione ferroviaria e alla Cerella, e l’ipotesi di disdetta di accordi integrativi e del contratto di secondo livello.

L’intera situazione riflette un sistema che necessita di una revisione profonda e di un approccio più attento alle esigenze del territorio e dei lavoratori.

Lo sciopero, quindi, non è solo una protesta, ma un appello al dialogo e alla ricerca di soluzioni sostenibili per il futuro del Trasporto Pubblico Locale in Abruzzo.