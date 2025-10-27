Scontro al Comune dell’Aquila: seduta interrotta e polemiche doganali

L’aula del Consiglio comunale de L’Aquila si è trasformata in un palcoscenico di contrapposizioni acute, culminando in un’interruzione brusca e polemica.

La seduta, programmata per affrontare questioni cruciali per il futuro della città, si è conclusa prematuramente a causa di un acceso scontro tra maggioranza e opposizione, rivelando crepe profonde nella governance locale e sollevando interrogativi sulla trasparenza e il confronto politico.

L’elemento scatenante è stata la richiesta di chiarimenti relativa alla delicata questione dell’Ufficio delle Dogane, destinato ad essere soppresso e accorpato alla sede di Pescara.

Un’operazione che rischia di privare la città di importanti posti di lavoro e di compromettere la sua vocazione commerciale, generando preoccupazione tra i lavoratori e l’intera comunità.

All’ingresso del sindaco Pierluigi Biondi, i consiglieri dell’opposizione hanno espresso pubblicamente la loro inquietudine, esponendo un cartello che invitava direttamente il primo cittadino ad affrontare la questione e a fornire risposte concrete.

Un gesto simbolico, volto a rompere il silenzio che avvolge la vicenda da marzo 2024, data l’assenza di comunicazioni ufficiali e di un dibattito pubblico costruttivo.

La risposta del sindaco, secondo quanto denunciato dall’opposizione, non fu all’altezza delle aspettative.

Invece di affrontare le domande poste con trasparenza e disponibilità al confronto, si sarebbe limitato a rivolgersi con toni considerati offensivi nei confronti dei consiglieri di minoranza, nel tentativo, a loro dire, di eludere le critiche e di distogliere l’attenzione dalle reali problematiche.

La maggioranza, dal canto suo, ha contestato fermamente il comportamento dell’opposizione, definendolo irrispettoso e offensivo nei confronti del sindaco.

I capigruppo hanno motivato l’uscita dall’aula come un atto di responsabilità, volto a preservare la dignità dell’istituzione e a evitare un’ulteriore degenerazione del clima di confronto.

Tuttavia, le accuse dell’opposizione non si sono fatte attendere: dietro la presunta responsabilità della maggioranza si celerebbe una semplice manovra per mascherare l’assenza di un numero sufficiente di consiglieri.

In sostanza, si tratterebbe di un tentativo di evitare la discussione, sfruttando una scusa formale per sottrarsi al confronto politico e per garantire ai propri membri la percezione di un compenso, senza adempiere ai propri doveri istituzionali.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla qualità della democrazia locale e sulla capacità delle istituzioni di affrontare le sfide che interessano la comunità.

La questione delle Dogane, al di là della sua specificità, diventa simbolo di una più ampia crisi di rappresentanza e di un deterioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadinanza.

Resta da vedere se questo evento catalizzerà un cambio di passo nella politica aquilana, o se si configurerà come un ulteriore tassello in una spirale di polemiche e inefficienze.