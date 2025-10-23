Scuse e dolore a Perugia: il processo Prospero riparte

Nel silenzio gravido dell’aula di Perugia, un diciottenne, imputato per istigazione o aiuto al suicidio, si è scusato con i familiari di Andrea Prospero, la giovane vita spenta nel gennaio scorso.

Le sue parole, rivolte ai genitori e ai fratelli di Andrea, hanno cercato di colmare un abisso di dolore, un’eco fragile contro la roccia del lutto.

La richiesta di patteggiamento, precedentemente avanzata, è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, segnando l’inizio di una nuova fase processuale.

La risposta del padre di Andrea, però, ha squarciato l’apparente pacificazione.

Le scuse, percepite come un tentativo insufficiente a lenire il dolore, sono state interrotte da una brusca affermazione: “Perdere un amico è una perdita dolorosa, ma perderlo in questo modo.

.

.

non è un amico.

” Un commento lapidario che ha espresso il sentimento di profonda incomprensione e ferita inflitta.

La famiglia Prospero, pur manifestando soddisfazione per l’accoglimento delle istanze difensive presentate dai propri legali – ritenute sostanzialmente motivate e fondate – ha ribadito con fermezza la propria aspettativa di una giustizia piena e severa.

L’attuale proposta di pena, due anni e mezzo di reclusione, appare agli occhi dei genitori di Andrea un mero palliativo, una giustizia inadeguata a compensare la perdita irreparabile del loro figlio.

L’evento, oltre a rappresentare un momento cruciale nel procedimento legale, solleva interrogativi profondi sulla responsabilità, sul senso dell’amicizia, e sulla difficoltà di comprendere le dinamiche complesse che possono condurre alla tragedia del suicidio.

Il processo si configura non solo come una ricerca di verità giuridica, ma anche come un percorso di elaborazione del lutto e di riflessione sulla fragilità umana, amplificato dalla presenza mediatica e dalla sofferenza palpabile dei familiari di Andrea, ancora in attesa di una risposta adeguata alla gravità del danno subito.

Il loro desiderio è che la giustizia, questa volta, sia davvero al servizio della verità e della riparazione.