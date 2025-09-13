Sede Regionale Pescara: Ritardi, Polemiche e Dubbi sul Futuro

La realizzazione della nuova sede regionale di Pescara, un progetto ambizioso che mira a ridefinire la presenza istituzionale in Abruzzo, si trova al centro di un acceso dibattito politico, alimentato da ritardi procedurali e divergenze di visione.

Il Partito Democratico esprime forti riserve, definendo l’attuale approccio come un “spezzatino” amministrativo, un’espressione che sottolinea la frammentazione e la mancanza di coerenza nel processo decisionale.

L’approvazione della delibera preliminare, avvenuta a distanza di oltre mille giorni dall’avvio della discussione, evidenzia un’inefficienza burocratica che solleva interrogativi sull’impegno reale della Regione nei confronti del Comune di Pescara.

Il Documento di Indirizzo di Progettazione, datato febbraio, e l’approvazione successiva, sette mesi dopo, sono simboli di una lentezza che appare inaccettabile.

La posizione del PD si pone in netta contrapposizione con l’attuale progetto, auspicando una sede regionale che si integri in un modello di città policentrica, evitando la concentrazione in un’area periferica come l’area di risulta, un’area che dovrebbe invece essere valorizzata in modo più ampio e fruibile per la collettività.

La preoccupazione centrale riguarda l’impatto urbanistico di una costruzione di 10.000 metri quadrati, con il rischio di creare un nuovo vuoto urbano e compromettere il tessuto cittadino.

Le stime dei costi, che parlano di 55 milioni di euro per una sede di altezza contenuta, sono accompagnate da una constatazione allarmante: la mancanza di risorse finanziarie anche per la fase di progettazione.

Questa situazione, unita ai ritardi accumulati, alimenta dubbi sulla sostenibilità economica e operativa del progetto.

Carlo Costantini, esponente del centrosinistra, critica aspramente la “annuncite” della maggioranza, riferendosi a un annuncio fatto frettolosamente nel 2022 che non si è concretizzato in azioni concrete.

L’assenza di un concorso per la progettazione e la parziale realizzazione dell’area di risulta testimoniano un approccio superficiale e una mancanza di pianificazione strategica.

La denuncia mira a focalizzare l’attenzione sulla necessità di affrontare i problemi reali della città, anziché inseguire progetti illusori.

La realizzazione della sede regionale non può diventare un pretesto per eludere le pressanti esigenze del territorio e delle sue comunità.

È imperativo un ripensamento radicale che tenga conto delle reali necessità della città e promuova una visione di sviluppo equilibrata e sostenibile.