Sentiero Paganica-Madonna: rischio chiusura per tagli regionali

La comunità di Paganica e San Gregorio si trova ad affrontare una situazione critica che minaccia la fruibilità e la sicurezza di un’importante infrastruttura naturalistica: il sentiero attrezzato che collega Paganica al Santuario della Madonna d’Appari.

La decisione inattesa della Regione, che ha escluso l’Asbuc (Amministrazione Separata Beni ad Uso Civico) di Paganica e San Gregorio dall’elenco dei beneficiari della Legge Regionale 4/2024, rischia di compromettere un percorso di vitale importanza per la sicurezza e la valorizzazione del territorio.

Il problema non è meramente economico, ma strutturale.

L’esclusione dall’elenco dei finanziamenti, apparentemente legata a tagli di bilancio regionali volti a generare risorse, si traduce in una drammatica carenza di fondi destinati alla manutenzione del sentiero.

Un percorso che, come sottolinea il presidente dell’Asbuc Fernando Galletti, necessitava urgentemente di interventi specifici per garantire la sicurezza degli utenti.

Nel corso del 2024, l’amministrazione locale ha già investito venti mila euro, risorse proprie, per tentare di arginare il progressivo deterioramento del camminamento in legno.

I quattordicimila euro esclusi dal finanziamento regionale rappresentavano un tassello fondamentale per un intervento cruciale: la sostituzione delle traverse in abete, intrinsecamente meno resistenti agli agenti atmosferici e all’usura, con traverse in castagno, un legno di incomparabile durabilità e robustezza.

La scelta del castagno non è un mero dettaglio tecnico, ma una decisione ponderata che riflette un approccio attento alla sostenibilità e alla durabilità nel tempo, valori imprescindibili per la gestione responsabile del patrimonio naturalistico.

L’abete, sebbene più facilmente reperibile, presenta una vulnerabilità intrinseca che, nel lungo periodo, si traduce in un costo complessivo più elevato, considerando la frequenza degli interventi di manutenzione e sostituzione.

L’imminente perizia tecnica, incaricata di valutare lo stato di sicurezza del sentiero, potrebbe confermare le criticità già evidenti.

In tal caso, l’amministrazione locale si troverà costretta ad una dolorosa decisione: la chiusura del percorso.

Una misura drastica che vanificherebbe ogni sforzo volto a promuovere la valorizzazione del territorio, il turismo sostenibile e la fruizione responsabile delle risorse naturali.

La chiusura non solo priverebbe la comunità di un’opportunità di svago e contatto con la natura, ma ne minerebbe anche l’attrattività turistica e il potenziale economico.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla priorità da attribuire alla tutela del patrimonio naturalistico.

L’esclusione di un finanziamento essenziale, apparentemente giustificata da esigenze di bilancio, rischia di generare costi ben maggiori nel lungo periodo, non solo in termini economici, ma anche in termini di perdita di opportunità e di danno all’immagine del territorio.

La vicenda di Paganica rappresenta un campanello d’allarme per tutte le comunità che si impegnano nella valorizzazione del proprio patrimonio naturale, invitando a una riflessione più ampia sulla necessità di garantire risorse adeguate e stabili per la sua tutela e fruizione sostenibile.