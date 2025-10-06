Sequestro da un milione: colpiti sospetti affiliati tra Pescara e L’Aquila

Nell’ambito di un’operazione congiunta che sottolinea la sinergia tra le forze dell’ordine, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale dell’Aquila – Sezione Misure di Prevenzione.

L’azione, urgente e motivata dalla necessità di tutelare il patrimonio pubblico e contrastare efficacemente attività criminali, mira a confiscare beni riconducibili a un nucleo familiare sospettato di collusione con organizzazioni dedite ad attività illecite.

Il provvedimento, che si inserisce in un quadro normativo rigoroso volto a perseguire i reati di natura mafiosa, prevede il blocco di un complesso articolato di risorse economiche.

Oltre a beni immobiliari di pregio – residenze, terreni agricoli e locali commerciali – il sequestro investe beni mobili, come veicoli di lusso, e, in modo significativo, quote societarie detenute in aziende operanti in diversi settori economici.

L’ampiezza del patrimonio oggetto di confisca, stimato in quasi un milione di euro, evidenzia la presunta estensione e la sofisticatezza delle attività finanziarie gestite dal nucleo familiare oggetto dell’indagine.

L’operazione in corso non rappresenta un episodio isolato, ma un tassello di un’indagine più ampia che ha richiesto un’analisi approfondita di flussi finanziari, rapporti societari e dinamiche patrimoniali.

Le autorità stanno vagliando documenti e interrogando testimoni per ricostruire con precisione la catena di proprietà e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti.

Il sequestro preventivo, in questa fase, si configura come misura cautelare volta a prevenire la dispersione o la sottrazione dei beni, garantendo la possibilità di una loro successiva confisca in caso di accertamento definitivo della colpevolezza.

Il Tribunale dell’Aquila ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti coinvolti, applicando le stringenti disposizioni della normativa antimafia che consentono l’adozione di misure patrimoniali anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna.

L’obiettivo primario è quello di colpire i patrimoni accumulati attraverso attività illecite, privando i soggetti colpiti dalla possibilità di reinvestire tali risorse in attività criminali.

Una conferenza stampa, programmata per le ore 12 presso la Questura di Pescara, fornirà ulteriori dettagli sull’indagine, sui motivi che hanno portato all’emissione del decreto di sequestro e sulle prospettive future dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.

L’evento rappresenterà un’opportunità per le forze dell’ordine di illustrare al pubblico la complessità dell’operazione e di ribadire il proprio impegno nella difesa della legalità e nella tutela del tessuto economico e sociale del territorio.