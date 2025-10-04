Serpieri (Avezzano): Erasmus+, un’esperienza in Baviera e verso Granada

L’impegno dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Serpieri’ di Avezzano, in provincia dell’Aquila, nel promuovere un’educazione permeata da una visione globale e proiettata verso le sfide del futuro, si concretizza in un’espansione significativa del suo programma Erasmus+.

Questa iniziativa, sostenuta da risorse derivanti sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che da fondi europei, testimonia un’attenzione particolare all’innovazione nel settore agroalimentare e alla formazione di giovani professionisti preparati ad affrontare le complessità del mercato globale.

La prima tappa di questo percorso di internazionalizzazione ha visto quindici studenti e due docenti impegnati in un intenso soggiorno formativo in Baviera, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

L’esperienza bavarese non si è limitata a una semplice visita turistica; si è configurata come un vero e proprio laboratorio didattico sul campo.

L’itinerario ha compreso visite guidate ad aziende agricole all’avanguardia, cooperative agricole di successo e strutture zootecniche moderne, offrendo agli studenti l’opportunità di osservare da vicino le pratiche e le tecnologie adottate.

Elemento centrale del programma è stato l’approfondimento di temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare.

Incontri e discussioni con ricercatori e tecnici dell’Università di Weihenstephan hanno permesso di esplorare in dettaglio le problematiche legate alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili.

L’opportunità di confrontarsi con istituzioni regionali, attraverso una visita al Parlamento bavarese, ha contribuito a sviluppare una comprensione più ampia del contesto politico ed economico che influenza il settore.

Anche l’escursione sul monte Lusen, ha offerto una prospettiva privilegiata sulla bellezza e la fragilità del paesaggio alpino, rafforzando la consapevolezza ambientale degli studenti.

Il successo di questa iniziativa è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Associazione degli agricoltori tedeschi e al supporto indispensabile dei referenti Erasmus+ dell’Istituto, sotto la guida esperta della responsabile dei Programmi di Studio Internazionali.

Durante la cerimonia di consegna degli attestati, il dirigente scolastico Francesco Di Girolamo ha sottolineato con chiarezza l’importanza strategica di queste esperienze formative, evidenziando come l’investimento nel futuro dei giovani sia un investimento diretto nel futuro del territorio.

Prossima destinazione: Granada, in Andalusia, dal 5 al 20 ottobre.

Dieci studenti saranno impegnati nel progetto “Our Future with Hydroponics”, un’iniziativa focalizzata sulle colture in serre idroponiche, una frontiera dell’innovazione nel settore agroalimentare.

Questo progetto, di particolare rilevanza in un contesto globale caratterizzato da crescenti sfide legate alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale, offrirà agli studenti l’opportunità di acquisire competenze specialistiche in un’area tecnologica in rapida evoluzione, preparando il terreno per future opportunità professionali nel settore dell’agricoltura di precisione e dell’agricoltura verticale.

L’esperienza andalusa si preannuncia un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale dell’Istituto Serpieri, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la formazione di professionisti agroalimentari competenti, consapevoli e proiettati verso il futuro.