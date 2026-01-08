Silvana D’Agostino alla Prefettura di Chieti: un ritorno alle radici e sfida alla criminalità.

Assumere la guida della Prefettura di Chieti rappresenta per Silvana D’Agostino un ritorno alle radici abruzzesi, arricchito da un percorso professionale ampio e significativo.

Il suo insediamento, segnato da un’omaggio sentito all’umanità e alla resilienza del popolo abruzzese, evocando le parole di Primo Levi, riflette una profonda sensibilità verso la realtà locale.

La sua precedente esperienza come vicario della Prefettura di Teramo, unitamente al ruolo svolto nella provincia di Barletta-Andria-Trani, le conferisce una visione strategica e una solida comprensione delle dinamiche territoriali, essenziali per affrontare le sfide complesse che attendono l’Ufficio Territoriale del Governo.

L’eredità lasciata da Gaetano Cupello, ora Prefetto di Massa Carrara, costituisce un punto di partenza, ma D’Agostino si appresta a imprimere la propria impronta, orientata alla prevenzione e alla coesione sociale.

La Prefettura di Chieti, un territorio caratterizzato da un dinamico sviluppo industriale, necessita di una vigilanza particolarmente attenta, con un focus sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La presenza di dinamiche criminali pugliesi, già note, richiede un’azione coordinata e preventiva, consolidando la collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti locali.

L’approccio di D’Agostino si configura come un percorso di conoscenza approfondita del territorio, con particolare attenzione ai poli industriali della val di Sangro e all’entroterra abruzzese, aree cruciali per comprendere le sfide socio-economiche e le esigenze delle comunità locali.

Questo impegno si traduce in un dialogo costante con i sindaci, soprattutto quelli dell’entroterra, per costruire un’azione amministrativa efficace e condivisa.

Il ruolo del Prefetto non è solo quello di garante della legalità, ma anche di promotore della coesione sociale, facilitando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La protezione civile e la salvaguardia del territorio, elementi imprescindibili per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile, saranno al centro dell’attenzione, con un approccio proattivo e basato sulla prevenzione dei rischi naturali.

L’esperienza maturata in altri contesti amministrativi verrà condivisa con la comunità abruzzese, al fine di rafforzare la cultura della legalità, promuovere l’inclusione sociale e garantire un servizio pubblico efficiente e trasparente, sempre in sintonia con le esigenze del territorio e delle sue persone.

La Prefettura, sotto la guida di D’Agostino, si candida a essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo di ascolto e di azione a servizio del bene comune.