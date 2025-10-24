Silvi: 5,5 milioni per ammodernare la rete idrica e digitalizzarla.

Un’iniezione di risorse significative, pari a 5.569.960 euro, destinata all’ammodernamento radicale della rete idrica di Silvi, rappresenta una svolta cruciale per il futuro della gestione delle risorse idriche del territorio.

L’assegnazione, formalizzata dall’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, segna il punto di partenza di un intervento atteso da decenni e testimonia un impegno congiunto tra Regione Abruzzo, Ersi (Ente Regionale per lo Sviluppo Sostenibile), ACA (Azienda Consorziata d’Acqua) e l’Amministrazione Comunale di Silvi.

Il Sindaco Andrea Scordella ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento, evidenziando come l’inizio dei lavori, previsto per la prima metà del 2026 e il completamento entro la fine del 2027, consentiranno di superare una fase di criticità idriche che ha pesato sul tessuto socio-economico locale, soprattutto durante i mesi estivi, caratterizzati da un aumento esponenziale della domanda e da una crescente pressione sulle risorse disponibili.

L’intervento si configura come un’operazione di risanamento profondo, mirata a eradicare le perdite idriche derivanti dall’obsolescenza di una rete infrastrutturale datata.

Queste condotte, realizzate con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, non rispondono più agli standard di efficienza e affidabilità necessari per garantire un’erogazione costante e ottimale di acqua potabile.

La sostituzione delle tubature rappresenta un’azione imprescindibile, ma è solo una componente di una visione più ampia e innovativa.

Gianni Di Febo, consigliere delegato, ha introdotto il concetto di digitalizzazione e monitoraggio intelligente come elementi chiave della strategia ACA.

L’implementazione di sistemi avanzati consentirà un controllo remoto dei flussi idrici, un’individuazione tempestiva delle perdite e una gestione ottimizzata della pressione in diverse aree del territorio.

Questa capacità di monitoraggio in tempo reale rappresenta un salto di qualità nella gestione delle risorse idriche, permettendo di intervenire preventivamente e ridurre al minimo gli sprechi.

Il Vice Presidente di ACA SpA, Pierpaolo Canzano, ha enfatizzato come questo progetto non sia un mero intervento manutentivo, ma un investimento strategico nel futuro, nella sicurezza idrica e nella qualità della vita dei cittadini.

L’integrazione di tecnologie all’avanguardia, oltre alla sostituzione delle infrastrutture obsolete, segna un passaggio fondamentale verso un modello di gestione delle risorse idriche più sostenibile e resiliente.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali volte a promuovere l’efficienza idrica, la riduzione degli sprechi e la garanzia di un servizio pubblico di qualità, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La sinergia tra i diversi enti coinvolti testimonia un impegno condiviso per affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse idriche e costruire un futuro più sicuro e prospero per la comunità di Silvi.