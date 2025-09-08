Sismabonus: Sbloccata la Ricostruzione Privata con 80 Milioni

Il recente decreto congiunto, siglato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione (Usra e Usrc) e formalmente identificato come Decreto n.

5 del 28 luglio 2025, rappresenta una svolta significativa nel complesso scenario della ricostruzione post-sisma, in particolare per quanto riguarda gli interventi di edilizia privata.

L’attesa per questa iniziativa era palpabile, generata da un periodo di stallo e incertezza derivante dalle recenti modifiche al regime del “sismabonus”, che avevano compromesso la fattibilità economica di numerosi progetti.

Il provvedimento introduce un incremento fino al 20% delle risorse destinate alle pratiche di ricostruzione privata ancora prive di contributo definitivo, mirando a sbloccare un processo intricato e a ripristinare dinamiche di avanzamento.

Il responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, Salvo Provenzano, esprime ottimismo, auspicando un completamento degli interventi in corso entro un orizzonte temporale di due anni.

Questa proiezione, sebbene ambiziosa, si fonda sulla convinzione che la nuova normativa possa fornire la necessaria stabilità finanziaria per le imprese e i privati coinvolti, permettendo loro di portare a termine i lavori.

Le stime dell’Usra indicano che la misura impatterà su circa 500 pratiche, con un impegno finanziario complessivo di circa 80 milioni di euro.

Questo dato, seppur rilevante, deve essere contestualizzato all’interno di una realtà più ampia: le proiezioni dell’Usrc parlano di un fabbisogno economico stimato intorno ai 200 milioni di euro, e di un numero di pratiche potenzialmente superiori al migliaio.

Questa disparità nelle stime sottolinea la complessità del quadro ricostruttivo e la necessità di un monitoraggio costante e di una gestione flessibile delle risorse.

Il decreto non si limita a definire i criteri di accesso alle risorse integrative, ma anticipa ulteriori interventi volti a ottimizzare l’efficienza del processo.

In particolare, si prevede un’accelerazione nella chiusura dei conti correnti vincolati, un aspetto cruciale per garantire la tempestiva erogazione dei contributi pubblici e per evitare che i fondi rimangano immobilizzati.

L’obiettivo è semplificare la burocrazia, ridurre i tempi di attesa e favorire un flusso costante di finanziamenti verso i beneficiari.

Inoltre, si sta valutando l’introduzione di misure incentivanti per stimolare la collaborazione tra i diversi attori coinvolti – enti pubblici, imprese, professionisti e privati – al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e di promuovere un approccio integrato alla ricostruzione.

La sfida, ora, è tradurre l’ottimismo iniziale in risultati concreti, superando le criticità emerse e garantendo una ricostruzione equa, sostenibile e capace di restituire dignità e sicurezza alle comunità colpite.