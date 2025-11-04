Solidarietà a Pescara: Adricesta dona relax al Centro Nascita

Un’ondata di calore umano e solidarietà ha illuminato l’ospedale di Pescara, in un evento che trascende la semplice donazione per divenire un simbolo tangibile del legame profondo tra comunità, istituzioni e volontariato.

L’associazione Adricesta Onlus, guidata con passione dalla presidente Carla Panzino, ha presentato al Centro Nascita una poltrona relax, un gesto apparentemente modesto che racchiude in sé un impegno costante verso il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e del personale sanitario.

La cerimonia, partecipata da una vasta rappresentanza di figure chiave del tessuto istituzionale e sociale pescarese, ha visto la presenza, accanto ai volontari di Adricesta e all’attore Fabio Fulco, da tempo ambasciatore delle iniziative dell’associazione, di dirigenti Asl, tra cui Francesca Rancitelli, Valterio Fortunato e Lorenzo Silli, unitamente ai responsabili delle diverse Unità Operative, come Maurizio Rosati per Ostetricia e Ginecologia e il team di Chirurgia Pediatrica.

Il capitano di fregata Gabriele Di Marzio, rappresentante della Direzione Marittima, e le autorità Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di un’azione che coinvolge l’intera comunità.

Il sindaco Carlo Masci ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno costante di Adricesta a supporto della sanità locale.

Carla Panzino, nel suo intervento, ha delineato la filosofia che anima l’associazione, descrivendo come ogni iniziativa nasca da un’attenta ascolto delle reali necessità delle strutture sanitarie.

“Non si tratta di generiche donazioni, ma di risposte concrete a bisogni specifici, per migliorare il percorso di nascita e offrire un supporto adeguato a madri, neonati e personale medico,” ha spiegato.

La scelta del Centro Nascita come destinatario di questa donazione, ha aggiunto, è profondamente simbolica, in quanto rappresenta il luogo della speranza, del nuovo inizio e dell’innata capacità di resilienza dell’essere umano.

La presidente ha poi anticipato un nuovo, ambizioso progetto volto a potenziare ulteriormente l’offerta di servizi al Centro Nascita, e ha riaffermato l’impegno continuo di Adricesta a sostenere l’assistenza sanitaria pubblica, promuovendo l’accessibilità e la qualità per tutti i cittadini.

La raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza neonatale, resa possibile dalla generosità dei sostenitori, rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso di crescita e di servizio alla comunità.

Fabio Fulco, con la sua sensibilità e il suo carisma, ha saputo cogliere l’essenza di questo gesto di solidarietà, evidenziando il valore intrinseco dell’azione disinteressata.

“Donare, offrire il proprio tempo e le proprie energie senza cercare riconoscimenti, è ciò che veramente arricchisce l’anima,” ha affermato, sottolineando come anche un piccolo sorriso, un momento di serenità, possano avere un impatto profondo sulla vita delle persone.

La cerimonia, dunque, si è configurata non solo come un atto di beneficenza, ma come una celebrazione della capacità umana di creare legami, superare le difficoltà e costruire un futuro più giusto e solidale.

L’azione di Adricesta, così come le parole di Fabio Fulco, ricordano l’importanza di coltivare l’empatia, la compassione e la responsabilità sociale, valori imprescindibili per una comunità veramente civile e umana.