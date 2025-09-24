Sotto le Stelle: Viaggio Astronomico tra Abruzzo e Molise

Sabato 27 settembre, un ponte di conoscenza e meraviglia unirà il cielo abruzzese e molisano in un evento di divulgazione astronomica di ampio respiro.

A Vasto, cuore pulsante della provincia di Chieti, si svolgerà una serata dedicata all’esplorazione del nostro Sistema Solare, un viaggio affascinante attraverso i corpi celesti che costituiscono la nostra “casa” cosmica.

L’iniziativa, frutto di una preziosa sinergia tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la Società Astronomica Italiana (SAI), l’Associazione di divulgazione e ricerca astronomica molisana e il Circolo Astrofili di Milano, si pone l’ambizioso obiettivo di avvicinare il pubblico, di tutte le età, alle più recenti scoperte e ai misteri che ancora avvolgono l’universo.

L’organizzazione, coordinata dall’Associazione Competenze Multidisciplinari (Acm), gode del prestigioso patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, a testimonianza dell’importanza attribuita a iniziative di questo genere per lo sviluppo culturale e turistico del territorio.

La cornice scelta per l’evento, la Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, conferisce un’atmosfera suggestiva e raffinata, capace di valorizzare sia le opere d’arte che la bellezza del cielo notturno.

La serata si articolerà in due momenti distinti.

Il primo, a partire dalle ore 17:30, sarà dedicato a un incontro con relatori di spicco nel panorama astronomico italiano ed internazionale.

Dopo i tradizionali saluti istituzionali, tenuti dal sindaco Francesco Menna, dall’assessore Nicola Della Gatta, dal consigliere regionale Francesco Prospero e dal presidente Acm Carlo Viggiano, il pubblico potrà beneficiare delle illuminanti presentazioni di Patrizia Caraveo, astrofisica di fama riconosciuta e membro di INAF e SAI, che condividerà le sue ricerche sui fenomeni magnetici del Sole; di Alberto Baccari, appassionato divulgatore e punto di riferimento per l’astronomia in Molise, che offrirà una prospettiva regionale sul tema; e di Marco Bellelli, fotografo astronomico di talento, autore di “Luna Piena nella rete”, un’immagine straordinaria che ha catturato l’attenzione della NASA tanto da essere scelta come “Astronomy Picture of the Day”, testimoniando l’eccellenza italiana nel campo dell’astrofotografia.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Gaetano Ricci, esperto comunicatore e membro del direttivo Acm.

Il secondo momento, in programma durante la serata, offrirà un’esperienza immersiva nell’osservazione del cielo.

Oltre a una mostra di astrofotografie, i partecipanti potranno ammirare i corpi celesti attraverso potenti telescopi, guidati da tutor esperti: Giovanni Montebello (presidente Adram), Carlo Ciancio (Astrofilo Acm) e Lucia Cordone (Circolo Astrofili Milano).

Quest’ultima parte della serata si prefigge di trasformare la conoscenza acquisita durante la conferenza in un’esperienza tangibile, stimolando la curiosità e l’entusiasmo per l’esplorazione del cosmo.

L’evento si propone di essere molto più di una semplice serata di divulgazione: un’opportunità per connettere persone, culture e passioni, illuminando il futuro dell’astronomia e della sua fruizione pubblica.