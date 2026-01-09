Souzie-Q: Rocky Marciano, un’epopea abruzzese in graphic novel.

“Souzie-Q.

Un ritratto di Rocky Marciano”: un’opera a tutto abruzzese che incarna l’essenza di un’epopea sportiva e umana, recentemente sigillata sotto forma di graphic novel da Sergio Bonelli Editore.

Il progetto, presentato con grande risonanza a Lucca Comics e Games, si configura come un affresco ampio e profondo, ben al di là della semplice biografia, dedicato al pugile di origine abruzzese, l’unico campione mondiale dei pesi massimi a ritirarsi invincibile.

L’ambizione del team creativo, guidato dal teatino Francesco Colafella e co-sceneggiato e disegnato dal teramano Carmine Di Giandomenico, è di restituire la complessità di un personaggio storico.

A loro si affianca la figura di Tanino Liberatore, illustre disegnatore proveniente da Quadri (Chieti), che firma con maestria la copertina dell’edizione regolare, un’immagine iconica che cattura l’aura del campione.

La narrazione si dispiega su un arco temporale significativo, dalla tarda adolescenza di Rocky, periodo cruciale per la formazione del suo carattere e delle sue abilità, fino al tragico epilogo del 31 agosto 1969, quando la sua vita si interruppe bruscamente in un incidente aereo in Iowa, poco prima del suo quarantaseiesimo compleanno.

Colafella, curatore principale del progetto, individua nell’estenuante regime di allenamento di Marciano il fulcro della narrazione.

Questa disciplina ferrea, elemento imprescindibile della sua ascesa, viene sapientemente intrecciata con la grazia e il ritmo della celebre canzone “Suzie Q”, da cui deriva il soprannome del suo potente diretto destro.

La trama, profondamente radicata in eventi reali, si articola su tre nuclei tematici interconnessi: la sfera intima, filtrata attraverso lo sguardo commosso della figlia, l’evoluzione dell’uomo in divenire, e la figura dominante del campione sul ring, un gladiatore moderno che incarna la forza di volontà e il coraggio.

La collaborazione creativa si è manifestata come una sinergia di stili e sensibilità.

Ogni membro del team ha contribuito con una sezione specifica, un “capitolo” unico, arricchendo l’opera con diverse prospettive e interpretazioni.

A corredo del volume, una testimonianza particolarmente toccante di Rocky Marciano Jr.

, che con parole semplici ma profonde, definisce il padre come “Forte e Gentile”, rivelando un lato dell’uomo che spesso si cela dietro l’immagine del combattente implacabile.

“Souzie-Q” non è solo un omaggio a un campione, ma un viaggio emozionante nella vita di un uomo, un padre, un mito.