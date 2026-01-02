Spiritualità vs. Influencer: Due pesi, due misure per i minori.

La disparità di giudizio e la disparità di tutela riservata a due realtà apparentemente distinte – la comunità del “bosco” e l’ambiente digitale degli influencer – sollevano interrogativi profondi sulla protezione dei diritti dei minori.

Questa dicotomia, magistralmente evidenziata dal teologo mons.

Ettore Malnati, pone l’accento su una pericolosa ambivalenza nella nostra società, dove l’espressione di una spiritualità semplice e comunitaria viene percepita con sospetto, mentre l’ostentazione digitale di una vita agiata, spesso a spese dei minori, sembra godere di una tolleranza preoccupante.

Mons.

Malnati, con la sua prolungata attenzione alle implicazioni dei social media sulla psiche giovanile, non si limita a sottolineare l’anomalia, ma ne individua le radici.

La comunità del “bosco”, con il suo impegno per una vita contemplativa e radicata nella natura, incarna un modello di esistenza che sfida le logiche individualistiche e consumistiche dominanti.

La sua dissoluzione, percepita come una violazione della sacralità del Natale e, più in generale, di un modo di essere, risuona come una perdita di autenticità.

Al contrario, l’universo degli influencer, pur nella sua apparente innocuità, costituisce un terreno fertile per lo sfruttamento dell’immagine dei minori.

Bambini trasformati in oggetti di desiderio, esposti a un pubblico vastissimo attraverso filmati che esaltano la ricchezza materiale e uno stile di vita spesso artificiale e irraggiungibile.

Questi contenuti, proposti come modelli da imitare, possono generare insicurezze, frustrazioni e una distorta percezione della realtà, con conseguenze potenzialmente dannose per lo sviluppo psicologico e sociale dei minori.

La disparità di trattamento è resa ancora più evidente dalla mancanza di controlli e di sanzioni nei confronti degli influencer che, consapevolmente o meno, violano il diritto alla riservatezza e alla protezione dell’immagine dei propri figli.

Questa assenza di regole, in contrasto con la severità con cui si sono affrontate le vicende della comunità del “bosco”, testimonia una profonda incongruenza nel sistema di valori della nostra società.

Riferendosi alla Carta di Trieste sull’uso dell’intelligenza artificiale, un documento che promuove un approccio etico e responsabile verso le nuove tecnologie, mons.

Malnati sottolinea l’importanza di educare alla consapevolezza critica e di promuovere un utilizzo dei social media che rispetti i diritti fondamentali, in particolare quelli dei minori.

L’obiettivo non è quello di demonizzare le nuove tecnologie, ma di incanalare il loro potenziale in modo costruttivo, evitando che diventino strumenti di sfruttamento e di manipolazione.

L’auspicio finale di mons.

Malnati, condiviso dal giornalista e comunicatore Andrea Bulgarelli, è che si riesca a recuperare un senso di equilibrio e di rispetto per i valori autentici, privilegiando la stabilità interiore e la connessione con la natura rispetto all’effimero del successo digitale.

Solo così sarà possibile garantire un futuro più giusto e sereno per le nuove generazioni, proteggendole dalle insidie di un mondo sempre più virtuale e competitivo.