Stalking online, Abruzzo: uomo rinviato a giudizio per violenza e minacce.

L’aula giudicante del Tribunale di Pescara ha emesso una ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di un uomo di quarant’anni, originario della provincia di Frosinone, indagato per una serie di reati che configurano un quadro di grave violazione della persona e della sua libertà: tentata violenza sessuale, minacce aggravate e tentata estorsione, tutte rivolte a una giovane donna di trent’anni residente a Montesilvano.

L’episodio, che ha scosso profondamente la vittima, affonda le sue radici nell’autunno del 2022, quando il quarantenne e la trentenne si sono virtualmente incontrati attraverso la piattaforma Instagram.

Quello che doveva essere un semplice contatto online si è rapidamente trasformato in una spirale di comportamenti ossessivi e persecutori, con una escalation di violenza psicologica e prevaricazione.

L’uomo, inizialmente, ha inondato la giovane donna con un flusso incessante di messaggi e chiamate, raggiungendo una frequenza allarmante, con centinaia di chiamate giornaliere.

Queste comunicazioni, spesso caratterizzate da un silenzio inquietante o da respiri affannosi, hanno creato un clima di costante ansia e paura nella vittima.

Il comportamento, lungi dall’attenuarsi, si è poi evoluto in minacce esplicite, volte a costringere la donna a inviare immagini intime.

Si tratta di una forma di coercizione che si inserisce in un contesto più ampio di controllo e dominio psicologico, tipico dei comportamenti di stalking e cyberstalking.La giovane, profondamente turbata e terrorizzata, ha avuto il coraggio di rivolgersi alle autorità, affidandosi alla tutela legale dell’avvocato Antonio Boschetti.

La denuncia ha immediatamente scatenato un’indagine da parte dei Carabinieri, che hanno raccolto prove concrete a sostegno dell’accusa.

L’analisi dei tabulati telefonici e delle comunicazioni online ha fornito riscontri fondamentali per l’identificazione del quarantenne, permettendo di ricostruire la sequenza degli eventi e di accertare la sua responsabilità nei confronti della vittima.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza online, sulla vulnerabilità delle persone che interagiscono attraverso i social media e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e repressione dei reati di natura sessuale e di stalking, che sempre più spesso si consumano nell’ambiente virtuale.

La vicenda pone l’attenzione sulla crescente importanza di un’educazione digitale consapevole e responsabile, capace di proteggere i più giovani dai pericoli insiti nella comunicazione online e di promuovere un utilizzo etico e rispettoso delle nuove tecnologie.