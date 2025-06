Stella B 612: Un’oasi di benessere per i piccoli pazienti a Teramo

All’interno della Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo, una nuova realtà si apre: la “Stella B 612”, una family room concepita come un’oasi di benessere e supporto per i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’iniziativa, resa possibile grazie alla generosa donazione del Rotary Club Teramo Nord Centenario, rappresenta un atto di profonda sensibilità verso le esigenze di chi, in un contesto sanitario complesso, affronta prove delicate e spesso prolungate.La stanza, inaugurata in una cerimonia che ha visto la partecipazione del Direttore Generale della ASL Teramo, Maurizio Di Giosia, del Prefetto Fabrizio Stelo, del Sindaco Gianguido D’Alberto, del Vescovo Lorenzo Leuzzi e di una rappresentanza del Rotary Club, non è semplicemente una stanza arredata. È un ambiente progettato per modulare l’esperienza traumatica dell’ospedalizzazione, mitigando l’impatto emotivo che un ricovero comporta, specialmente per i bambini. L’illuminazione personalizzabile, l’arredamento pensato per il comfort, un tappeto-gioco per stimolare lo sviluppo sensoriale e una poltrona-letto offrono un rifugio accogliente, un’alternativa confortevole alle tradizionali stanze d’ospedale.”Questo spazio,” ha dichiarato Di Giosia, “è il risultato tangibile di un impegno concreto verso la palliazione pediatrica. Volevamo creare un luogo che richiamasse la familiarità di casa, un ambiente che allevi la sofferenza e offra un sostegno concreto alle famiglie.”L’idea, nata dalla collaborazione con l’associazione Viva e promossa da Maria Rosaria Autore, si è ispirata all’universo narrativo de “Il Piccolo Principe”. La scelta del nome “Stella B 612”, in omaggio all’asteroide abitato dal protagonista, sottolinea l’intento di creare un luogo di magia e speranza, un punto di riferimento per i bambini che affrontano ricoveri prolungati e frequenti, con un’età compresa tra 0 e 16 anni.Gaetano Ricciardi, portavoce del Rotary Club, ha enfatizzato come l’iniziativa miri a rendere l’esperienza ospedaliera più accessibile ed efficace. “In un contesto emotivamente intenso come quello di un reparto pediatrico, offriamo un ambiente che favorisce il benessere psicologico, riducendo l’ansia e la paura che spesso accompagnano il ricovero.” L’ospedalizzazione, intrinsecamente legata all’incertezza e alla sofferenza, può avere un impatto negativo sullo sviluppo infantile; la “Stella B 612” si propone di attenuare questo impatto, offrendo un’oasi di serenità.Il contributo del Rotary Club non si ferma qui: un ulteriore stanziamento di 7.200 euro è previsto per migliorare l’accoglienza generale del reparto di Pediatria, guidato dal Dott. Antonio Sisto, un ulteriore sostenitore dell’iniziativa. La partecipazione di una delegazione della Consulta Provinciale degli Studenti ha arricchito l’evento, testimoniando l’impegno della comunità locale nella cura della salute dei più giovani. Il torneo di calcio “Aprutium Cup”, con la sua “Partita del Cuore”, ha generato una raccolta fondi superiore agli ottomila euro, destinati equamente alla Pediatria e all’Oncologia, a ulteriore dimostrazione della sensibilità e della solidarietà che animano il territorio teramano.