Strada Parco Pescara: il Consiglio di Stato impone un indennizzo al Comune

Il contenzioso relativo alla “Strada Parco” di Pescara e alla circolazione dei bus elettrici della Tua, la società di trasporto regionale abruzzese, trova una nuova, complessa articolazione grazie alla recente sentenza del Consiglio di Stato. La vicenda, che coinvolge il Comune di Pescara, la Tua e il Comitato Strada Parco Bene, si è originariamente innescata con un ricorso al TAR Abruzzo, accolto in merito a preoccupazioni legittime sollevate dal Comitato per la sicurezza del tracciato stradale. Tale accoglimento aveva comportato la sospensione temporanea della circolazione dei bus elettrici, generando un vuoto di servizio e, di conseguenza, un impatto economico negativo per la Tua.Per mitigare questi effetti e garantire una continuità, seppur parziale, del servizio, il Consiglio di Stato ha stabilito un obbligo a carico del Comune di Pescara. Questo si traduce in una garanzia finanziaria di 50.000 euro mensili, assicurata tramite una fideiussione bancaria, da erogare alla Tua per ogni mese in cui i bus elettrici rimangono fermi. Questa disposizione mira a compensare la perdita di introiti derivante dalla mancata vendita dei biglietti, ma non si limita a questo.La garanzia si estende anche alla copertura di potenziali danni ambientali. L’impiego di autobus diesel, operanti in sostituzione della linea V1, denominata “La Verde”, comporta un aumento delle emissioni inquinanti, a fronte della sospensione della mobilità a zero emissioni promessa inizialmente. Questa componente, di carattere compensativo, sottolinea la necessità di considerare non solo l’aspetto economico del contenzioso, ma anche le ripercussioni sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica.La sentenza del Consiglio di Stato, pur risolvendo temporaneamente una fase critica, non chiude la discussione. Rimane infatti in sospeso la definizione del contenzioso originario, ovvero la valutazione definitiva della sicurezza del tracciato e la possibilità di riprendere la circolazione dei bus elettrici. L’impegno economico assunto dal Comune rappresenta un ponte, una soluzione provvisoria volta a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico e a mitigare i danni economici e ambientali derivanti dalla sospensione della linea “La Verde”, in attesa che la questione di sicurezza possa essere risolta e il progetto di mobilità sostenibile possa finalmente concretizzarsi. L’episodio solleva interrogativi più ampi sulla pianificazione urbanistica, sulla gestione dei servizi pubblici essenziali e sulla necessità di bilanciare lo sviluppo infrastrutturale con la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.