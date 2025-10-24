Strada Regionale 479: 380.000 Euro per Sicurezza e Riqualificazione

La Provincia dell’Aquila, con un impegno finanziario complessivo di 380.000 euro, sta attuando due interventi cruciali sulla Strada Regionale 479 “Sannite”, infrastruttura vitale che interseca i territori comunali di Scanno e Anversa degli Abruzzi.

Questi lavori, inseriti in un più ampio piano di riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, testimoniano una strategia mirata a preservare e migliorare la sicurezza e l’efficienza dei collegamenti tra le comunità abruzzesi.

L’intervento più consistente, del valore di 200.000 euro, si concentra sul consolidamento del ponte situato in località Bocca di Pantano, un nodo strategico per il traffico locale.

L’azione si configura come una risposta preventiva a potenziali criticità strutturali, includendo riparazioni mirate e un rinforzo della muratura, elementi essenziali per garantire la longevità e l’affidabilità dell’opera.

La complessità del progetto è orchestrata dall’ingegnere Alessandro Asprini, responsabile unico del procedimento, mentre l’architetto Salvatore Petrilli supervisiona la progettazione e la direzione dei lavori, assicurando la conformità agli standard tecnici più rigorosi.

L’esecuzione pratica è affidata all’impresa Edilstrade di Casale Michele, un’azienda con sede a Pescasseroli, specializzata in lavori edili e infrastrutturali.

Parallelamente, ad Anversa degli Abruzzi, si sta procedendo con un risanamento radicale del corpo stradale e la messa in sicurezza di sezioni critiche della carreggiata, per un investimento di 180.000 euro.

Questa operazione non si limita a correggere semplici dissesti superficiali, ma mira a ripristinare la stabilità e l’integrità del manto stradale, affrontando problematiche legate all’usura e ai possibili danni causati da eventi atmosferici avversi.

La gestione tecnica dei lavori è affidata all’ingegnere Giulio De Matteis, che coordina l’attività della ditta Lucente Matteo Srls di Pratola Peligna, esecutrice dei lavori.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia, come sottolinea il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che sottolinea come la cura delle infrastrutture viarie non sia solamente una questione di mobilità, ma un fattore determinante per la coesione sociale e lo sviluppo economico del territorio.

Garantire collegamenti efficienti e sicuri significa favorire l’interazione tra le comunità, stimolare l’attività commerciale e promuovere un futuro sostenibile, basato su una rete di connessioni robuste e affidabili, pilastri fondamentali per la crescita e la resilienza del tessuto abruzzese.

L’attenzione alla manutenzione straordinaria rappresenta un investimento nel futuro, un impegno concreto per il benessere delle comunità e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell’Aquila.