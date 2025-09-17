Sulmona, ascolto protetto per la 12enne: indagine complessa e nuove piste.

La vicenda che coinvolge la giovane di 12 anni di Sulmona, al centro di un’indagine delicata e complessa, ha visto il suo primo atto cruciale concludersi tra le mura del tribunale dei minorenni de L’Aquila.

L’udienza, definita “colloquio protetto”, ha rappresentato un momento di ascolto attento e rispettoso della vittima, accompagnata dalla madre e supportata dalla sua legale, l’avvocato Maria Grazia Lepore.

L’incontro con il procuratore ha permesso alla minore di esporre dettagliatamente i contenuti della denuncia, che investe due coetanei, rispettivamente di 14 e 18 anni, con l’accusa di violenza sessuale aggravata e diffusione non consensuale di immagini intime, un reato particolarmente insidioso per le sue ripercussioni psicologiche e sociali.

L’inchiesta, ora in una fase di approfondimento cruciale, ha esteso l’attenzione a un terzo individuo, un giovane di 17 anni, sospettato di aver avuto un ruolo determinante nella produzione e condivisione di uno dei video compromettenti, diffusi attraverso piattaforme di messaggistica come WhatsApp.

Questo aspetto sottolinea la crescente preoccupazione legata all’utilizzo improprio delle tecnologie digitali da parte di minori, e le gravi conseguenze derivanti dalla loro facilità di accesso e condivisione di contenuti sensibili.

L’avvocato Lepore, a nome della famiglia, ha espresso la necessità impellente di tutelare la riservatezza e la dignità della minore, invocando il massimo rispetto per il delicato equilibrio emotivo e psicologico che la circonda.

Questa richiesta riflette la consapevolezza della profonda vulnerabilità della vittima e la necessità di proteggerla da ulteriori traumi e stigmatizzazioni.

Parallelamente all’audizione, si prepara un’attività tecnica di rilevanza fondamentale: l’analisi forense dei dispositivi elettronici sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Sulmona, sotto la supervisione coordinata della Procura di Sulmona e del Tribunale dei Minorenni de L’Aquila.

Periti specializzati saranno incaricati di esaminare meticolosamente telefoni cellulari, computer e altri supporti digitali alla ricerca di prove, informazioni e connessioni che possano chiarire la dinamica degli eventi, identificare i responsabili e ricostruire la sequenza delle azioni che hanno portato alla diffusione delle immagini.

Questo processo, complesso e tecnicamente avanzato, mira a garantire che la giustizia sia fatta e che la verità emerga in modo inoppugnabile, tutelando al contempo i diritti di tutte le parti coinvolte.

La speranza è che un’analisi approfondita possa illuminare non solo le responsabilità individuali, ma anche i fattori sociali e psicologici che hanno contribuito a questa grave situazione, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie.