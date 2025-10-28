Sulmona, Caso Abusi: il 18enne si difende, Un Pulcino Sperduto

La vicenda che scuote Sulmona, con il coinvolgimento di tre giovani – un 18enne e due minorenni di 14 e 17 anni – arrestati per accuse gravissime di abusi, minacce e produzione e diffusione di materiale video a sfondo sessuale, si articola in una complessa stratificazione di dichiarazioni contrastanti e accuse laceranti.

A delineare i primi contorni difensivi del 18enne, fulcro del sistema accusatorio, è l’avvocato Alessandro Scelli, il quale descrive il suo assistito come un individuo profondamente vulnerabile, quasi un “pulcino sperduto”, distante dall’immagine di un aggressore che emerge dalle denunce.

Durante l’interrogatorio di garanzia, il giovane ha reiteratamente negato qualsiasi partecipazione agli atti violenti denunciati dalla vittima, una ragazzina di 12 anni.

La sua versione, rigorosamente difesa, esclude rapporti fisici o sessuali con la minore, contestando frontalmente le accuse che lo vedono coinvolto nella perpetrazione degli abusi.

Il suo racconto si concentra su un singolo video, in cui il suo amico appare vestito e la ragazza seminuda, ma non in contesti intimi.

La ripresa, a suo dire, è stata realizzata su specifica richiesta dell’amico, impossibilitato ad utilizzare il proprio dispositivo a causa del padre.

La dinamica che porta a questo singolo video, secondo quanto riferito dall’avvocato, è legata a una precisa circostanza: l’amicizia tra il suo assistito e il 14enne, che convivono da luglio.

Questa convivenza, frutto di un legame tra le rispettive famiglie, sembra aver generato una sorta di dipendenza, con il giovane che richiedeva favori all’amico, incluso l’utilizzo del suo telefono per documentare un incontro con la sua fidanzata.

La successiva cancellazione del video, sempre a detta del 18enne, sarebbe avvenuta su pressione della vittima, a testimonianza, forse, di un tentativo di mitigare le conseguenze di un atto compiuto sotto imperativo altrui.

L’elemento della convivenza, con le sue implicazioni di dinamiche di potere e di dipendenza affettiva, emerge come un tassello cruciale per comprendere la complessità della vicenda.

Il racconto del 18enne, pur nella sua fragilità, solleva interrogativi significativi sulle responsabilità individuali all’interno di un contesto relazionale distorto e potenzialmente abusante.

La presentazione della vittima come “fidanzata” dell’amico, suggerisce una manipolazione delle relazioni e una profonda mancanza di consapevolezza da parte del giovane, elementi che il legale intende approfondire nell’ambito della difesa.

La ricostruzione dei fatti, per quanto contrastante, si prospetta come un percorso arduo, volto a disarticolare un quadro accusatorio che rischia di ingenerare un’immagine distorta della realtà.