Sulmona, indagini più ampie: nuovo indagato per abusi sulla dodicenne.

L’ombra di un orrore si allunga su Sulmona, con l’inasprimento delle accuse e l’estensione delle indagini relative al caso della dodicenne vittima di abusi e sfruttamento sessuale.

L’elenco dei presunti responsabili si arricchisce, portando il numero degli indagati a tre minori, un segnale dell’intensità e della complessità di una vicenda che scuote profondamente la comunità.

Oltre ai due ragazzi già sotto inchiesta, un quattordicenne e un diciottenne, a cui vengono contestati i reati di violenza sessuale in concorso, si aggiunge ora un altro minorenne, un sedicenne, individuato come presunto autore di riprese video che ritraggono la giovane vittima in situazioni di evidente disagio e vulnerabilità.

A suo carico, come per gli altri, viene ipotizzata la configurazione del reato di revenge porn, una forma di abuso che sfrutta la tecnologia per umiliare e controllare la vittima, lasciandola inerme di fronte alla diffusione non consensuale di immagini intime.

La dinamica ricostruita dagli inquirenti rivela un quadro desolante di manipolazione psicologica e coercizione protratto nel tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, gli abusi e le minacce si sarebbero protratti per circa due anni, un periodo di sofferenza e terrore per la giovane, costretta a subire umiliazioni e ricatti.

Il punto di rottura, il momento in cui la ragazza ha reagito cercando di sottrarsi a quell’incubo, avrebbe innescato una spirale di violenza ancora più insidiosa.

La scoperta dei video diffusi, arrivata inaspettatamente dopo un periodo di silenzio e isolamento, ha rappresentato un ulteriore trauma per la vittima.

La consapevolezza che le immagini che la ritraevano in quelle circostanze fossero ormai in circolazione, condivise in chat di messaggistica istantanea, ha minato irrimediabilmente la sua dignità e ha aumentato la sensazione di impotenza di fronte a una violazione così profonda della sua privacy.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza online dei minori, sulla necessità di una maggiore educazione civica e sulla prevenzione di fenomeni come la revenge porn, che si nutrono di dinamiche di potere e di una pericolosa cultura dell’immagine.

La vicenda di Sulmona, al di là delle implicazioni legali e giudiziarie, rappresenta un campanello d’allarme per l’intera società, un invito a riflettere sulle responsabilità individuali e collettive nella tutela dei più vulnerabili e nella promozione di una cultura del rispetto e della legalità.

L’attenzione ora è rivolta a garantire alla giovane vittima il sostegno psicologico e legale necessario per superare questo traumatico evento e ricostruire la propria vita, offrendole la possibilità di ritrovare la fiducia nel futuro e nella giustizia.