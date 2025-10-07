Sulmona Rinasce: Tirabassi guida il progetto di rinascita.

Sulmona si proietta verso un futuro dinamico, plasmato attorno a pilastri culturali, sociali ed economici, con il ritorno in campo del sindaco Luca Tirabassi, forte di una ripresa personale e di una visione strategica per la città.

Il progetto di rinascita, elaborato durante un periodo di pausa necessaria per motivi di salute, si articola in una serie di interventi mirati a ridefinire l’identità urbana e a rispondere alle pressanti esigenze della comunità.

La riqualificazione del tessuto urbano inizia con una decisione coraggiosa: la trasformazione del comunale “Francesco Pallozzi” in un moderno parcheggio, una risposta concreta alla cronica carenza di aree di sosta che affligge la città.

Accanto a questo intervento, si prospetta la costruzione di un nuovo impianto sportivo multifunzionale, collocato in una zona strategica, nei pressi di viale Togliatti.

L’innovazione risiede nel modello di finanziamento: un’iniziativa pubblico-privato che consente al Comune di realizzare l’opera a costo zero, affidandone la gestione a una società specializzata che si farà carico degli oneri di costruzione, manutenzione e percezione dei relativi introiti.

Ma l’ambizione di Tirabassi va ben oltre l’edilizia sportiva e la risoluzione di problemi infrastrutturali.

Al centro del piano di rilancio si pone la valorizzazione del patrimonio culturale e la creazione di un’offerta di intrattenimento di respiro internazionale.

Sulmona si vuole trasformare in una vera e propria “città della musica”, un polo attrattivo per artisti di fama mondiale e per un pubblico vasto e diversificato.

Pur non rinunciando alla tradizione, con un rinnovato impegno per il “Certamen Ovidianum” e la ricostituzione del premio Capograssi, l’obiettivo è di ampliare l’offerta culturale, promuovendo concerti, eventi e festival che possano animare la città durante tutto l’anno.

Parallelamente, si pone particolare attenzione alla sicurezza urbana e alla tutela dei giovani.

Consapevole delle nuove sfide che la città deve affrontare, il sindaco ha previsto un programma di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di sostanze, basato su un approccio educativo e sulla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e professionisti del settore legale e psicologico.

L’iniziativa prevede cicli di incontri nelle scuole con testimonianze dirette di persone che hanno superato dipendenze, per offrire ai giovani un deterrente efficace e un modello di resilienza.

Il ritorno di Tirabassi, con la sua energia rinnovata e la sua visione chiara, rappresenta una nuova opportunità per Sulmona.

Dopo un momento di incertezza e riflessione personale, il sindaco è determinato a perseguire il suo progetto di rinascita, portando la città a esprimere appieno il suo potenziale culturale, sociale ed economico, restituendole un futuro di speranza e prosperità.

L’impegno è di trasformare Sulmona da “isola felice” a motore vibrante di opportunità per tutti i suoi cittadini.