Sulmona, sciopero Marelli: freddo, rabbia e crisi industriale

L’aria si fa pesante a Sulmona, avvolta da un freddo pungente che va ben oltre le temperature ambientali.

Uno sciopero spontaneo, ma fortemente sentito, paralizza l’impianto Marelli, uno dei pilastri dell’economia locale, e si configura come l’ennesimo campanello d’allarme in un territorio segnato da una profonda crisi industriale.

Alle prime ore del mattino, circa trentina di lavoratori, impegnati nel turno diurno, si sono trovati a fronteggiare condizioni di lavoro inaccettabili: temperature interne drasticamente inferiori ai 4 gradi Celsius.

Una situazione non nuova, come denunciano i sindacalisti della Fiom Cgil, che sottolineano come questo problema cronico, mai affrontato in maniera risolutiva dall’azienda, si ripresenti ciclicamente, erodendo la dignità e la salute dei lavoratori.

Il disagio non è meramente termico.

L’abbigliamento da lavoro fornito dall’azienda, concepito per un clima interno più mite, si rivela inadeguato a proteggere i dipendenti per l’intera durata del turno, esponendoli a rischi di ipotermia e a una compromissione del benessere fisico e psichico.

La protesta assume quindi una valenza più ampia, diventando simbolo di una gestione aziendale che sembra aver perso di vista il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La vicenda Marelli di Sulmona si inserisce in un contesto più ampio di fragilità industriale che affligge l’intera area.

Sei aziende del territorio si trovano in difficoltà, generando preoccupazione e incertezza per il futuro di centinaia di famiglie.

L’uso sistematico degli ammortizzatori sociali, misura di sostegno al reddito dei lavoratori in situazioni di crisi, testimonia la precarietà e la difficoltà di mantenere attive le attività produttive.

Questo sciopero non è solo una rivendicazione sindacale; è un grido di aiuto, un appello a un cambio di paradigma che metta al centro la tutela della persona e la promozione di uno sviluppo industriale sostenibile.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità sociale delle imprese, sulla necessità di politiche industriali mirate a rilanciare l’economia locale e sulla priorità di garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti i lavoratori, a prescindere dal settore o dalla posizione ricoperta.

La speranza è che questo episodio possa innescare un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte e portare a soluzioni concrete per il rilancio dell’area e per il recupero di un futuro più prospero e giusto per tutti.