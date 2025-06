Sulmona: Sindaco e Questore per una nuova sicurezza urbana

L’urgenza di un approccio sinergico e proattivo alla sicurezza urbana ha guidato l’incontro tra il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, e il questore dell’Aquila, Fabrizio Mancini. L’obiettivo primario è ridefinire il modello di controllo del territorio, non limitandosi a una mera reazione agli eventi, ma anticipandone le potenziali dinamiche, con un focus specifico sulle aree considerate critiche e con maggiore densità di attività sociali e ricreative.Gli episodi recenti di aggressione, culminati in un grave ferimento, hanno evidenziato la necessità di un ripensamento complessivo delle strategie di prevenzione e gestione della “movida” sulmonese. Questi eventi non sono isolati, ma riflettono una complessità sociale più profonda, che richiede un’analisi multidisciplinare. Si tratta non solo di fenomeni di microcriminalità, ma spesso di manifestazioni di disagio giovanile, di problematiche legate al consumo di alcol e sostanze, e di un senso di impunità che, se non contrastato, può erodere il tessuto connettivo della comunità.L’amministrazione comunale si impegna a fornire un supporto concreto e continuo alle forze dell’ordine, non solo attraverso risorse economiche e logistiche, ma anche con la condivisione di dati e informazioni utili per l’analisi del rischio e la pianificazione degli interventi. Questo include la collaborazione per l’implementazione di sistemi di videosorveglianza intelligenti, capaci di identificare comportamenti sospetti e di fornire elementi utili per le indagini.Il piano condiviso sulla sicurezza non si focalizzerà unicamente sull’intensificazione dei controlli, ma anche sulla promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani, con l’obiettivo di favorire una cultura del rispetto e della legalità. Si intende inoltre rafforzare il dialogo tra istituzioni, esercenti, associazioni di volontariato e residenti, creando un tavolo permanente di confronto per affrontare le problematiche emergenti e trovare soluzioni condivise.La sicurezza urbana non è una questione di ordine pubblico, ma un diritto fondamentale da garantire a tutti i cittadini. Il piano di intervento messo in atto mira a restituire a Sulmona un clima di serenità e sicurezza, preservando la vivacità della vita sociale e culturale, ma contrastando ogni forma di illegalità e violenza. Si auspica un impegno collettivo, che coinvolga ogni attore sociale, per costruire una città più sicura, giusta e inclusiva. La collaborazione tra istituzioni rappresenta il fondamento di questa sfida, affiancata da un costante monitoraggio dei risultati e dalla capacità di adattare le strategie in base alle nuove esigenze.