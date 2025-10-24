Sulmona, vergogna e dolore: una comunità al collasso.

Un’ombra di vergogna si addensa su Sulmona, avvolgendo una vicenda di inaudita gravità che trascende la dimensione del singolo atto criminale per interrogare profondamente il tessuto sociale e culturale.

L’arresto di tre individui – un diciottenne e due minorenni – accusati di reiterate violenze sessuali e psicologiche ai danni di una ragazzina di dodici anni, non rappresenta una vittoria, ma una dolorosa constatazione di un fallimento collettivo.

Come sottolinea il procuratore della Repubblica, Luciano D’Angelo, l’aspetto processuale, pur necessario, assume un ruolo secondario rispetto alla più ampia riflessione che questa storia impone.

Non si tratta di aver assicurato alla giustizia un assassino, ma di aver esposto alla luce un contesto di predatura e abuso, dove la vulnerabilità di una minore è stata deliberatamente sfruttata e umiliata.

La gravità è amplificata dalla presenza di riprese video, utilizzate come strumento di coercizione e ricatto, trasformando la vittima in un ostaggio del proprio tormento.

La diffusione del materiale su un gruppo WhatsApp ha rappresentato il punto di rottura, costringendo la giovane a superare la paura e a cercare aiuto.

La constatazione del procuratore che “in questa vicenda tutti perdono” è lapalissiana ma essenziale.

La vittima subisce un trauma indelebile, i presunti responsabili devono affrontare le conseguenze legali delle loro azioni, la comunità è segnata da un senso di sgomento e disillusione.

Ma la perdita più profonda è forse quella di innocenza, di fiducia, di speranza in un futuro più giusto e sicuro per le nuove generazioni.

L’amarezza del magistrato, che esprime la sua insoddisfazione per ogni detenzione, soprattutto quando coinvolge minorenni, riflette una profonda sensibilità umana e una consapevolezza della complessità dei meccanismi che portano alla devianza.

Il dubbio se gli individui coinvolti abbiano compreso appieno la portata delle loro azioni suggerisce una riflessione più ampia sulle responsabilità individuali e sociali, sull’educazione, sulla prevenzione, sulla capacità di riconoscere e contrastare i segnali di disagio.

Questa vicenda non può essere relegata a un semplice caso di cronaca nera.

Deve stimolare un dibattito aperto e onesto sulle dinamiche di potere, sulla manipolazione, sulla pressione dei pari, sulla necessità di rafforzare il ruolo della scuola, della famiglia, delle istituzioni, per proteggere i più deboli e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità.

Il silenzio e l’indifferenza non sono più un’opzione.

È tempo di agire, per evitare che simili tragedie si ripetano e per costruire una società più giusta e inclusiva per tutti.

La vergogna non può paralizzare, ma deve spingere all’azione e alla speranza.