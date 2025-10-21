T-Red: La promessa elettorale disattesa e la nuova gara d’appalto

La promessa di dismissione dei T-Red, elemento centrale del programma elettorale dell’amministrazione Masci e delle forze di centrodestra, si rivela un inganno, un’inversione di marcia che grida vendetta.

La comunità pescarese si trova di fronte a una nuova, inattesa gara d’appalto per la gestione dei dispositivi, estendendo la loro operatività per ulteriori tre anni.

Un’operazione che, secondo il Partito Democratico, rappresenta un cortocircuito politico, un fallimento di parola che mette a nudo le contraddizioni del centrodestra locale.

Durante una conferenza stampa tenutasi dinanzi a uno dei T-Red di piazza Italia, i consiglieri comunali Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti hanno esposto la questione, presentando documentazione comprovante la dissonanza tra le promesse elettorali e le azioni concrete dell’amministrazione.

La nuova gara, dal costo stimato di 540.000 euro, contraddice persino la precedente “proroga tecnica” di agosto, presentata come una mera formalità.

L’estensione dei T-Red interessa ora quindici incroci, ampliando la rete rispetto ai dodici attualmente in funzione, come chiaramente indicato nella variazione di bilancio in discussione al Consiglio comunale.

Questo allargamento, unitamente all’ingente introito stimato – circa 10 milioni di euro all’anno – solleva seri interrogativi sulle reali motivazioni che guidano le scelte dell’amministrazione Masci.

L’assenza di una trasparente comunicazione ai cittadini in merito a questo repentino cambiamento, aggiungono gli esponenti dem, è un ulteriore elemento di preoccupazione.

L’amministrazione sembra eludere il dibattito pubblico, evitando di rendere conto delle ragioni che hanno portato a questa inattesa inversione di rotta.

L’analisi del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) rivela un’ulteriore incongruenza: il documento identifica specificamente gli incroci più pericolosi della città, nessuno dei quali risulta essere equipaggiato con T-Red.

Al contrario, la scelta degli incroci dotati di dispositivi si è orientata verso quelli che garantiscono il maggior ritorno economico per il Comune.

La persistente assenza di sistemi di conto alla rovescia, elemento fondamentale per la sicurezza stradale e la sensibilizzazione degli utenti, è un’ulteriore prova tangibile dell’approccio miope e orientato al profitto dell’amministrazione.

La mancanza di questa funzionalità, facilmente implementabile, suggerisce una deliberata rinuncia a misure concrete di prevenzione a favore di un mero sfruttamento commerciale dei dispositivi.

La vicenda dei T-Red si configura, quindi, come un esempio emblematico di come le promesse elettorali possano essere smentite dalle azioni di governo, mettendo a repentaglio la fiducia dei cittadini e alimentando un clima di sfiducia e sospetto nei confronti delle istituzioni.

L’amministrazione Masci è chiamata a fornire spiegazioni chiare e convincenti, dimostrando di anteporre il benessere della comunità alla mera logica del profitto.