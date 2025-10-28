Talento abruzzese brilla a livello internazionale: Lorenza Monaco vince il Premio America.

Un talento abruzzese si distingue nell’arena internazionale: Lorenza Monaco, giovane laureata in Politiche Internazionali e della Sostenibilità dell’Università degli Studi di Teramo, si è aggiudicata il prestigioso “Premio America Giovani al Talento Universitario”, un riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia USA che celebra l’eccellenza accademica e la vocazione globale dei giovani italiani.

La cerimonia di premiazione, svoltasi alla Camera dei Deputati, ha consacrato il percorso di studi di Lorenza, coronato da una borsa di studio destinata alla frequenza di un master in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy, una vera e propria opportunità per affinare le sue competenze e ampliare il suo network professionale.

La tesi di laurea di Lorenza, “Sistemi giuridici e politiche di sostenibilità: uno studio comparato tra Europa e Stati Uniti”, relazionata dalla professoressa Anna Ciammariconi, ha esplorato le complesse interazioni tra diritto e sviluppo sostenibile, analizzando le diverse strategie adottate dai due continenti per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e la transizione verso un’economia più equa e resiliente.

La ricerca ha evidenziato la necessità di un approccio multidisciplinare e di una maggiore cooperazione internazionale per raggiungere obiettivi di sostenibilità condivisi.

L’impegno di Lorenza si è concretizzato anche attraverso esperienze formative di alto valore.

Il tirocinio curricolare presso il Consolato Generale d’Italia a New York, in collaborazione con CRUI, le ha offerto una visione diretta del ruolo diplomatico e delle sfide della presenza italiana negli Stati Uniti, mentre la selezione per un tirocinio Schuman presso il Parlamento Europeo a Bruxelles testimonia la sua attitudine a operare nel contesto istituzionale dell’Unione Europea.

“L’Università degli Studi di Teramo,” ha dichiarato Lorenza, “è stata molto più di un semplice luogo di studio; è stato un crogiolo di idee, un ambiente stimolante che mi ha permesso di crescere sia intellettualmente che personalmente.

” La sua riflessione sottolinea un aspetto cruciale: la dimensione umana e il rapporto diretto con i docenti, elementi spesso carenti nelle grandi università, hanno contribuito in modo determinante alla sua crescita.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla massificazione, la possibilità di interagire con figure accademiche qualificate, di ricevere un’attenzione personalizzata e di beneficiare di un ambiente familiare ha rappresentato un fattore differenziante, cruciale per sviluppare un pensiero critico e una solida autostima.

L’esperienza teramana ha plasmato un profilo di leadership incline all’innovazione e all’approccio collaborativo, qualità imprescindibili per navigare le complessità del mondo contemporaneo e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e prospero.

Il premio rappresenta non solo un riconoscimento individuale, ma anche un tributo all’importanza di investire nell’istruzione e nella formazione di talenti locali, capaci di rappresentare l’Italia con onore e competenza sulla scena globale.