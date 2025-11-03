TAR Abruzzo: confermato il divieto di Pescara per la movida

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Abruzzo ha confermato la validità dell’ordinanza comunale di Pescara, comunemente definita “Cenerentola”, che impone restrizioni alla somministrazione di alimenti e bevande all’aperto nei locali della zona di piazza Muzii.

Il ricorso presentato da un gruppo di esercenti, contrari alle limitazioni che vietano il consumo ai tavoli all’esterno e la vendita per asporto dopo la mezzanotte nei fine settimana, è stato respinto, evidenziando una complessiva accettazione delle misure adottate dal Comune per la tutela della qualità della vita urbana.

Il fulcro della contestazione degli esercenti risiedeva nella presunta carenza di dati fonometrici recenti a supporto dell’ordinanza.

La loro argomentazione sosteneva che i rilievi acustici utilizzati dal Comune risalivano al periodo tra il 10 e il 28 luglio, insufficienti a documentare il superamento dei limiti di decibel notturni durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024.

Il TAR, tuttavia, ha riconosciuto il valore interpretativo dei dati esistenti, sottolineando che il tecnico incaricato ne ha valutato il trend complessivo.

La persistente natura dei rilevamenti, legata al sistema di monitoraggio, implica una valutazione continua e una necessità di calibrazione periodica, i cui risultati, aggregati, forniscono una fotografia affidabile della situazione acustica.

La decisione del TAR non si limita a valutare la correttezza formale dei dati, ma pone l’accento sulla responsabilità del Comune nella salvaguardia della salute pubblica.

L’assenza di rilevazioni fonometriche aggiornate non può giustificare l’abbandono di misure preventive volte a ridurre l’inquinamento acustico e a tutelare il benessere dei residenti.

Il TAR ha infatti sottolineato che il Comune ha l’obbligo di attuare tutte le azioni necessarie per minimizzare i rischi potenziali, mantenendo la continuità delle strategie di risanamento acustico già dimostratesi efficaci.

La relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), che ha evidenziato una diminuzione del livello sonoro nei fine settimana in prossimità della mezzanotte, ha corroborato ulteriormente la validità delle misure adottate.

L’ARPA ha inoltre avviato una nuova campagna di rilevazioni fonometriche a partire dal 25 ottobre, i cui risultati sono attesi entro dieci giorni, per fornire un quadro ancora più aggiornato della situazione.

Il TAR ha escluso, quindi, la sussistenza di un “vizio di eccesso di potere” imputabile ad una carenza di istruttoria, ribadendo la legittimità dell’ordinanza comunale.

Contestualmente, ha ordinato all’ARPA di proseguire con le attività di monitoraggio acustico, per garantire un controllo continuo e trasparente.

L’udienza di merito, dedicata alla discussione approfondita del caso, è stata fissata per il 22 maggio 2026, fornendo un orizzonte temporale per una valutazione complessiva dell’impatto delle misure e per eventuali modifiche future.

L’evento sottolinea l’importanza del bilanciamento tra le esigenze degli operatori economici e la tutela del diritto alla quiete pubblica, un equilibrio delicato che richiede un costante impegno da parte di tutte le parti coinvolte.