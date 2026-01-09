cityfood
cityeventi
sabato 10 Gennaio 2026
L’Aquila Cronaca

Tavolo Istituzionale: Svolta nella Regolamentazione degli Integratori

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’avvio di un tavolo di lavoro istituzionale dedicato agli integratori alimentari segna una svolta strategica nell’approccio del Ministero della Salute alla regolamentazione e alla gestione di un mercato in continua evoluzione.

L’iniziativa, sottolineata con enfasi dal sottosegretario Marcello Gemmato, si configura come un elemento cruciale per la salvaguardia della salute pubblica e per la promozione di un’informazione corretta e accessibile ai cittadini.

Il tavolo di lavoro, concepito come piattaforma di dialogo costruttivo e multidisciplinare, riunisce attori chiave del panorama sanitario e commerciale italiano.

Oltre alla presenza di rappresentanti del Ministero stesso, delle Regioni e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con la sua imprescindibile competenza scientifica, il tavolo accoglie figure di spicco del settore integrativo, operatori economici e portavoce delle associazioni di consumatori.
Questa composizione eterogenea mira a garantire una visione completa e bilanciata delle problematiche e delle opportunità inerenti al mercato degli integratori.

L’azione del tavolo si focalizza su una pluralità di obiettivi.
In primis, l’analisi costante e l’interpretazione delle tendenze di consumo e dell’evoluzione del mercato, un settore caratterizzato da una crescente offerta di prodotti e da un’attenzione mediatica sempre più accentuata.
In secondo luogo, l’elaborazione di linee guida tecniche e scientifiche rigorose, destinate a informare e orientare le pratiche di produzione, le modalità di etichettatura e le precauzioni d’uso degli integratori alimentari.

Queste linee guida dovrebbero superare la mera conformità normativa, aspirando a standard di qualità più elevati e a una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore.
Un aspetto fondamentale del lavoro del tavolo sarà l’identificazione di aree grigie normative e la formulazione di proposte concrete per un’armonizzazione più efficace delle regole a livello nazionale.

L’obiettivo non è solo quello di garantire un’applicazione uniforme della legislazione esistente, ma anche di affrontare le sfide emergenti legate all’innovazione di prodotto, alle nuove forme di comunicazione e alle potenziali criticità in termini di sicurezza e salute pubblica.

Si auspica, inoltre, una riflessione più approfondita sul ruolo degli integratori all’interno di un approccio olistico alla salute, che tenga conto della prevenzione, dell’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica.

In definitiva, il tavolo di lavoro rappresenta un’opportunità per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato degli integratori e per promuovere un consumo consapevole e responsabile.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap