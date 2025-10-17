Teatro dei Marsi: una stagione tra sogni, risate e riflessioni.

La stagione di prosa 2025/2026 del Teatro dei Marsi, un crocevia culturale nel cuore dell’Abruzzo, si appresta a illuminare il panorama artistico avezzanese con un cartellone ambizioso e variegato.

Promossa dal Comune di Avezzano e guidata dalla visione del maestro Patrizio Maria D’Artista, con il contributo essenziale dell’Ufficio del Teatro, la programmazione si configura come un percorso tematico che esplora le profondità dell’animo umano, interrogando i confini tra realtà e finzione, giustizia e ingiustizia, follia e ragione.

Dieci serate intense, ognuna un universo narrativo a sé stante, accoglieranno nomi di spicco del teatro italiano contemporaneo, figure che, con la loro maestria interpretativa, sapranno coinvolgere e commuovere il pubblico.

Emilio Solfrizzi aprirà i battenti il 1° novembre con ‘L’anatra all’arancia’, una commedia arguta e sofisticata che, sotto la regia di Claudio Greg Gregori, indaga le dinamiche familiari e le illusioni della ricchezza.

A seguire, il 23 novembre, il fascino intramontabile di William Shakespeare verrà riletto in chiave moderna con ‘Sogno di una notte di mezza estate’, affidata alla sensibilità registica di Daniele Salvo e all’interpretazione di Melania Giglio e Martino Duane, per evocare un mondo di sogni, amori e inganni.

Il 19 dicembre, il teatro del riso e della denuncia sociale di Dario Fo e Franca Rame tornerà a risuonare con ‘Morte accidentale di un anarchico’, diretto da Giorgio Gallione e interpretato da Lodo Guenzi, un’occasione per riflettere sulla fragilità della giustizia e sulla complessità della verità.

L’inizio del nuovo anno, il 4 gennaio, sarà inaugurato dal Seven Arts Theatre Studio con ‘I Promessi Sposi – Amore, Giustizia e Provvidenza’, una rielaborazione teatrale che ripercorre il capolavoro manzoniano, esaltandone i valori di speranza, redenzione e provvidenza.

Il 30 gennaio, Daniele Russo, sotto la guida registica di Sergio Rubini, darà vita a ‘Il caso Jekyll’, una rivisitazione inquietante e avvincente del classico di Robert Louis Stevenson, indagando i lati oscuri della psiche umana e la lotta tra il bene e il male.

L’8 febbraio, Marco Zoppello porterà in scena ‘Arlecchino muto per spavento’ di Luigi Riccoboni, un’immersione nel mondo della Commedia dell’Arte, con la sua vivacità, la sua ironia e la sua capacità di rappresentare i vizi e le virtù dell’uomo.

Il 22 febbraio, Enzo Decaro, con ‘L’avaro immaginario – In viaggio verso Molière da Napoli a Parigi’, unisce l’ingegno comico napoletano alla maestria di Molière, offrendo un’affascinante viaggio culturale.

Il 5 marzo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere saranno protagonisti di ‘Indovina chi viene a cena’, un’analisi pungente delle convenzioni sociali e dei pregiudizi, diretta da un autore di grande spessore.

Il 22 marzo, Teatranti Tra Tanti e Teatro Off Limits presenteranno ‘Anche i Pink Floyd possono sbagliare’, un’opera originale che fonde musica e teatro, in un mix di energia e sperimentazione, con la regia di Alessandro Martorelli.

La stagione si concluderà l’11 aprile con la presenza di Biagio Izzo e ‘L’Arte della truffa’, una commedia brillante e coinvolgente che racconta le intricate dinamiche del mondo dell’arte, con un tocco di ironia e leggerezza.

Un ciclo di eventi che promette emozioni intense e spunti di riflessione, consolidando il Teatro dei Marsi come punto di riferimento culturale per l’intera comunità abruzzese.