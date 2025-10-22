Teatro Stabile d’Abruzzo: stagione 2025/2026, un successo!

La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Stabile d’Abruzzo si preannuncia un evento culturale di risonanza significativa, confermato da un’entusiasta accoglienza del pubblico che ha rapidamente esaurito gli abbonamenti.

Questo segnale di forte adesione non è solo un dato economico incoraggiante, ma riflette una rinnovata fiducia nel ruolo del teatro come motore culturale e sociale, capace di intercettare e soddisfare un’audience sempre più attenta e partecipe.

In un periodo storico cruciale, con L’Aquila designata Capitale Italiana della Cultura per il 2026, l’impegno del Teatro Stabile si configura come un tassello fondamentale nella costruzione di un’identità culturale vibrante e inclusiva per la città e per l’intera regione.

L’entusiasmo del pubblico rappresenta una responsabilità ulteriore per la compagine artistica, che si propone di offrire un programma diversificato e stimolante.

“Questo successo è un atto di fiducia profondo,” sottolinea Giorgio Pasotti, direttore artistico, “il nostro teatro è percepito come un luogo di incontro, un’arena di confronto intellettuale e un santuario della bellezza.

Cerchiamo di onorare questa fiducia con una programmazione che ambisce a essere all’altezza delle aspettative.

“La stagione, che prenderà il via il 13 novembre, abbraccia un ampio spettro della letteratura e del dramma, con la partecipazione di interpreti di grande spessore.

Sul palco del Ridotto dell’Aquila si susseguiranno opere che spaziano dall’umorismo pirandelliano alla profondità psicologica di Čechov, dalla vivacità goldoniana alla potenza shakespeariana, con una rilettura innovativa de *l’Otello* affidata a Giacomo Giorgio e allo stesso Pasotti.

Oltre ai classici, la stagione accoglie voci contemporanee e opere che indagano le dinamiche della società attuale.

In cartellone figurano adattamenti di testi di Elena Ferrante, che esplorano le complessità dei rapporti umani, e di Yasmina Reza, maestra nel cogliere le ambiguità e le contraddizioni della vita quotidiana.

Particolarmente attesa è la versione teatrale di *A casa tutti bene*, debutto di Gabriele Muccino, frutto di una coproduzione con Best Live e Tsa, che promette un’analisi acuta e coinvolgente delle dinamiche familiari.

La chiusura della campagna abbonamenti, imminente, lascia spazio alla vendita dei biglietti singoli a partire da domani, disponibili su ciaotickets.com, sul sito ufficiale del Teatro Stabile d’Abruzzo (teatrostabile.

abruzzo.it) e presso l’Info Point di Piazza Battaglione degli Alpini.

I prezzi dei biglietti variano a seconda del settore: 23 o 17 euro per il settore I (intero o ridotto), e 21 o 15 euro per il settore II (intero o ridotto).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0862 410956 e 348 5247096.

La stagione teatrale 2025/2026 si configura, dunque, come un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e per chiunque desideri vivere un’esperienza culturale intensa e stimolante.