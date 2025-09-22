Tensione a Castrogno: Aggressione in Carcere e Allarme Sicurezza

Un episodio di grave tensione ha scosso l’istituto penitenziario di Castrogno, a Teramo, mettendo a nudo le fragilità e le complessità che contraddistinguono la gestione delle carceri contemporanee.

L’evento, verificatosi nelle prime ore del mattino, ha visto un detenuto di origine straniera, precedentemente soccorso dal personale sanitario dell’infermeria a seguito di un malore, reagire con violenza, opponendosi all’utilizzo dell’ascensore.

Un atto aggressivo che ha comportato lesioni fisiche significative per un agente di polizia penitenziaria, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso con undici giorni di prognosi, e contusioni e abrasioni per i colleghi.

L’incidente, prontamente riportato alla luce dal segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe), Giuseppe Pallini, solleva interrogativi cruciali sulla necessità di un’analisi più approfondita delle condizioni di salute mentale e fisica dei detenuti, soprattutto in contesti caratterizzati da elevata densità abitativa e risorse limitate.

L’episodio, pur isolato, rischia di diventare simbolo di un disagio più ampio, un campanello d’allarme che invita a riflettere sulle strategie di prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto all’interno delle strutture carcerarie.

Il Sappe, attraverso la voce del suo segretario, ha espresso il plauso e il riconoscimento per la professionalità e la determinazione del personale di Castrogno, capace di ripristinare rapidamente l’ordine e la sicurezza del reparto, evitando escalation di violenza.

Questo episodio, tuttavia, non deve offuscare la realtà di un sistema penitenziario italiano spesso al collasso, con strutture sovraffollate, carenza di personale qualificato e una progressiva erosione del tessuto relazionale tra detenuti e operatori.

La recente scoperta di quattro telefoni cellulari, recuperati in distinte operazioni, testimonia l’incessante tentativo di aggirare le regole e mantenere collegamenti con l’esterno, compromettendo la sicurezza interna e la riabilitazione dei detenuti.

Il Sappe, in questo contesto, esprime congratulazioni e apprezzamento per l’operatività e l’attenzione dei poliziotti impegnati nella prevenzione e nel contrasto di tali illegalità.

Il segretario regionale del Sappe, Giuseppe Ninu, ha sottolineato come, nonostante la delicatezza e l’alto rischio intrinseco alla situazione di Castrogno, sia stato possibile riportare la normalità senza ulteriori conseguenze per il personale o per la popolazione detenuta.

L’azione, descritta come impeccabile, frutto di un connubio di professionalità, coesione e rapidità di intervento, merita un riconoscimento ampio e un’attenzione particolare da parte delle istituzioni.

Questo episodio, purtroppo, non può essere interpretato come una conferma di efficienza, ma come un’urgenza di investimenti mirati, formazione continua e un ripensamento complessivo del modello penitenziario, volto a garantire la sicurezza, la riabilitazione e il rispetto della dignità umana di tutti.