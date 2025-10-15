Tensione nel Carcere: A Pescara Rischi di Ammutinamento e Urgente Richiesta di Riforme

La recente frustrazione di un potenziale ammutinamento nel carcere di San Donato a Pescara, un episodio che riecheggia una dinamica già manifestatasi a febbraio, solleva interrogativi urgenti sulla tenuta e sull’adeguatezza del sistema penitenziario abruzzese.

L’intervento tempestivo di un agente di polizia penitenziaria, che ha scoperto un gruppo di detenuti impegnati nella pianificazione di un’azione ribelle, ha evitato un’escalation potenzialmente pericolosa, ma ha altresì messo in luce profonde vulnerabilità strutturali e operative.

La visita ispettiva condotta dal segretario nazionale del Cnpp-Spp, Mauro Nardella, affiancato dai rappresentanti sindacali locali Gianluca Capitano e Matteo Di Muzio, ha confermato una situazione di profonda criticità.

Le osservazioni raccolte delineano un istituto carcerario che fatica a confrontarsi con le esigenze imposte da un contesto sociale in rapida evoluzione e con i protocolli di sicurezza moderni.

Non si tratta di un mero problema di gestione ordinaria, ma di una carenza sistemica che compromette la sicurezza interna e ostacola l’efficace implementazione di programmi riabilitativi.

L’infiltrazione di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione non autorizzati, fenomeni che si alimentano a vicenda, rappresenta un elemento dirompente che mina l’autorità delle istituzioni e favorisce la perpetrazione di attività illegali all’interno del carcere.

Questa situazione non è un’anomalia, ma il risultato di una combinazione di fattori che richiedono un approccio risolutivo e multidisciplinare.

Il Cnpp-Spp ribadisce con forza la necessità di un investimento strategico nella costruzione di un nuovo istituto penitenziario, concepito secondo i più recenti standard di sicurezza e progettato per supportare un modello di trattamento incentrato sulla riabilitazione e il reinserimento sociale.

Un istituto moderno non è solo una questione di sicurezza fisica, ma anche di creazione di un ambiente che favorisca la crescita personale e promuova la responsabilizzazione dei detenuti.

Parallelamente, è in corso di definizione un importante progetto volto a centralizzare i ricoveri ospedalieri dei detenuti in una struttura regionale situata a Teramo.

L’obiettivo è semplificare e ottimizzare l’accesso ai servizi sanitari, garantendo al contempo il rispetto delle procedure e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

L’attesa della formalizzazione del protocollo tra l’Asl e l’amministrazione penitenziaria testimonia la complessità delle procedure burocratiche che spesso ostacolano l’implementazione di iniziative innovative.

Tuttavia, la questione più pressante riguarda la grave carenza di personale.

La mancanza di almeno trenta agenti, unita alla carenza di figure specializzate come ispettori e sovrintendenti, compromette la capacità di garantire un controllo efficace e di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza.

La carenza di personale non è solo una questione numerica, ma riguarda anche la qualità delle competenze e la capacità di gestire situazioni complesse.

Un organico insufficiente genera stress, demotivazione e aumenta il rischio di errori.

È imperativo che l’amministrazione penitenziaria riconosca l’urgenza di questo problema e adotti misure concrete per attrarre e trattenere personale qualificato, migliorando le condizioni di lavoro e offrendo opportunità di crescita professionale.

La sicurezza del personale penitenziario e, di conseguenza, quella dell’intera società, dipende dalla capacità di fornire loro gli strumenti e il supporto necessari per svolgere il proprio lavoro in modo sicuro ed efficace.