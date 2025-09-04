Tensione nel carcere di Pescara: due feriti, allarme sicurezza.

Un episodio di violenza ha scosso questa mattina il carcere di San Donato a Pescara, preludio a una più ampia riflessione sulle condizioni di sicurezza e gestione della popolazione detenuta.

Due reclusi sono rimasti feriti in un alterco che ha richiesto l’intervento immediato del personale penitenziario e il successivo trasporto all’ospedale civile per le cure necessarie.

Uno dei due, stando alle prime indicazioni fornite da fonti mediche, versa in condizioni meno gravi, presentando un trauma cranico commotivo, probabilmente conseguente a un malore preesistente che ha innescato la dinamica aggressiva.

L’incidente si inserisce in un contesto di crescente tensione all’interno dell’istituto, esacerbata da problematiche strutturali e carenze di personale.

Solo ieri, infatti, un detenuto, con un’azione improvvisa e apparentemente ingiustificata, ha aggredito un agente penitenziario, l’unico a sorvegliare una sezione ad alta densità abitativa, che ospita ben novantasette detenuti.

La gravità dell’episodio, unita a quanto accaduto questa mattina, ha sollevato l’allarme presso l’Uspp, l’Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, che interviene con un comunicato stampa per richiamare l’attenzione sulla necessità impellente di interventi mirati.

Il segretario regionale abruzzese dell’Uspp, Sabino Petrongolo, sottolinea con forza l’urgenza di una revisione delle procedure di gestione dei detenuti con problematiche psichiatriche, spesso affetti da patologie non adeguatamente supportate all’interno della struttura.

La carenza di personale specializzato e la complessità dei casi clinici presentati contribuiscono a creare un ambiente potenzialmente esplosivo, in cui episodi di violenza, come quello verificatosi questa mattina, rischiano di ripetersi.

La problematica è ulteriormente aggravata dal sovraffollamento, una condizione cronica che limita le possibilità di monitoraggio individuale e rende più difficile il mantenimento di un clima di convivenza pacifica.

L’istituto di San Donato, come molti altri penitenziari italiani, opera in condizioni di affollamento che mettono a dura prova la capacità di gestione del personale penitenziario e compromettono la sicurezza sia dei detenuti che degli operatori.

L’episodio di oggi non è solo un fatto isolato da accertare, ma un campanello d’allarme che richiede un’azione decisa e coordinata a livello istituzionale.

È necessario investire in risorse umane, in formazione specifica per il personale e in programmi di supporto psicologico per i detenuti, al fine di garantire un ambiente carcerario sicuro, riabilitativo e rispettoso della dignità umana.

L’indagine in corso mira a chiarire le dinamiche che hanno portato all’alterco, ma è altrettanto cruciale un’analisi più ampia delle cause profonde che alimentano la tensione e la violenza all’interno del sistema penitenziario abruzzese e nazionale.