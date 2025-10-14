Teramo: Allarme Sicurezza Stradale, Incidenza in Aumento e Vittime in Crescita

La sicurezza stradale nella provincia di Teramo, e più ampiamente in Abruzzo, si presenta come una sfida urgente, come evidenziato dai dati recenti che tracciano un quadro allarmante.

Confrontando le statistiche del 2024 con quelle del 2019, anno cardine per l’ambizioso obiettivo di ridurre del 50% vittime e feriti gravi entro il 2030, emerge un incremento preoccupante di decessi e lesioni.

Teramo si posiziona tra le province italiane con la maggiore incidenza di questo fenomeno negativo, mentre Pescara detiene il primato per il numero complessivo di incidenti.

Nel 2024, la provincia di Teramo ha registrato 20 vittime, un aumento del 17,6% rispetto al 2019, e 1.171 feriti, con un incremento del 9,6%.

Questi numeri rappresentano un peggioramento rispetto al 2023, quando si erano verificati 17 decessi e 1.069 feriti, suggerendo una tendenza inarrestabile che richiede un’azione immediata.

A livello regionale, Teramo segue Pescara in termini di numero di sinistri (815), con un’elevata concentrazione nei comuni di Teramo capoluogo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi, eccezione degna di nota è quest’ultimo comune che, in controtendenza, registra una diminuzione rispetto all’anno precedente.

L’analisi delle cause degli incidenti rivela un quadro complesso, dominato da fattori umani.

La guida distratta e il mancato rispetto della segnaletica si configurano come cause principali, responsabili in buona parte degli eventi.

L’eccesso di velocità emerge come il fattore determinante negli incidenti mortali, superando la guida contromano e il mancato rispetto della segnaletica.

Un elemento particolarmente grave è l’elevato numero di pedoni investiti, con una percentuale significativa di decessi in cui le vittime non presentavano responsabilità diretta, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili.

La presenza di ostacoli sulla carreggiata ha contribuito a incidenti mortali, sottolineando l’importanza della manutenzione stradale e della rimozione tempestiva dei pericoli.

La situazione attuale impone un ripensamento radicale delle strategie di prevenzione e sensibilizzazione.

L’intensificazione delle campagne di educazione stradale, mirate in particolare ai giovani e agli utenti più esposti al rischio, è fondamentale.

Un approccio proattivo, che promuova comportamenti responsabili, il rispetto dei limiti di velocità e la consapevolezza dei rischi, è essenziale per invertire la tendenza negativa.

Il controllo del territorio, attraverso un aumento dei controlli e l’adozione di tecnologie innovative, può contribuire a ridurre gli incidenti.

L’Automobile Club di Teramo, attraverso la voce del suo presidente Carmine Cellinese, sottolinea la necessità di un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, scuole e cittadini.

La sicurezza stradale non è solo una questione di applicazione delle leggi, ma soprattutto di cultura, di responsabilità individuale e di attenzione verso gli altri.

Investire in educazione, tecnologia e infrastrutture sicure rappresenta un investimento nel futuro della comunità, un impegno concreto per la tutela della vita umana.

La sfida è complessa, ma la posta in gioco è troppo alta per permettere che l’inerzia continui a segnare il nostro territorio.