Teramo: Borsa di Studio e Appello per la Pace dalla sua Università

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Teramo ha espresso, con unanime approvazione, una risoluzione di profonda condanna per le gravi e persistenti violazioni dei diritti umani che affliggono la Striscia di Gaza, unitamente all’istituzione di una specifica borsa di studio destinata a uno studente palestinese proveniente da quell’area.

Questa iniziativa si accompagna a un rinnovato e pressante appello per l’immediata implementazione di un cessate il fuoco in Medio Oriente, come ha comunicato il Rettore, Christian Corsi, a nome dell’intera comunità universitaria.

L’ateneo esprime la ferma volontà di accogliere quanto prima Omar Mansour, residente a Gaza, come studente iscritto al corso di laurea in Biotecnologie, per il quale è stata appositamente istituita la borsa di studio.

Questa decisione, che va ben oltre una semplice azione di supporto, si radica in un profondo impegno etico e pedagogico.

La comunità accademica di Teramo si configura non solo come luogo di apprendimento e ricerca, ma anche come uno spazio di dialogo interculturale e di responsabilità morale nei confronti delle sofferenze altrui.

L’approvazione della mozione rappresenta un atto simbolico, ma concreto, volto a contrastare l’emorragia umanitaria e a sostenere il diritto allo studio, un diritto fondamentale che viene sistematicamente negato a molti giovani palestinesi.

Il documento approvato sottolinea con forza la condanna delle operazioni militari in corso, che hanno portato allo sfollamento forzato di intere popolazioni e alla devastazione di infrastrutture essenziali, tra cui università, scuole e ospedali.

Si evidenzia l’urgenza di un intervento internazionale più incisivo, volto a prevenire ulteriori crimini di guerra e a promuovere una soluzione politica duratura e giusta per il conflitto.

L’impegno dell’Università di Teramo non si limita alla condanna verbale, ma si traduce in azioni tangibili.

Oltre all’assegnazione di borse di studio, l’ateneo si impegna attivamente nella ricerca di modalità per facilitare l’accesso alla formazione universitaria per i giovani palestinesi, esplorando la possibilità di creare “corridoi universitari” che consentano loro di lasciare il paese e proseguire gli studi in Italia.

Questo impegno si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione didattica e scientifica, orientato a promuovere valori universali come la dignità umana, la giustizia sociale e la convivenza pacifica tra i popoli.

Si auspica, inoltre, una riflessione più ampia sulle implicazioni geopolitiche e culturali del conflitto, promuovendo il dibattito e la ricerca interdisciplinare per comprendere le radici profonde della crisi e contribuire a costruire un futuro di pace e di prosperità condivisa.

L’Università si propone come ponte tra culture diverse, promuovendo la comprensione reciproca e il dialogo costruttivo.