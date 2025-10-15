Teramo, colpita rete di spaccio internazionale: 9 arresti

Un’operazione di ampio respiro ha disarticolato una complessa organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti lungo la costa teramana, culminando nell’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare, cinque delle quali in regime di arresti domiciliari.

L’azione, orchestrata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Teramo sotto la direzione della Procura locale, rappresenta un duro colpo alla filiera dello spaccio, che si avvaleva di dinamiche sofisticate e rapporti interpersonali consolidati.

L’indagine, avviata nel 2024 a seguito dell’arresto di un piccolo detentore a Roseto degli Abruzzi, in possesso di una quantità significativa di cocaina e una ingente somma di denaro contante, ha progressivamente svelato una struttura ben radicata.

L’attività investigativa, complessa e meticolosa, ha impiegato sofisticate tecniche di acquisizione di prove, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, e ha permesso di ricostruire un sistema di distribuzione capillare, che si innervava nei locali della vita notturna della costa.

Al cuore dell’organizzazione due nuclei familiari, con ramificazioni anche all’estero, si dedicavano alla gestione di tutte le fasi del processo, dalla confezione alla distribuzione.

Il modus operandi era caratterizzato da una forte personalizzazione dei rapporti con i clienti, molti dei quali, come emerso dalle indagini, provenivano da ceti sociali apparentemente insospettabili, e da modalità di cessione che avvenivano su appuntamento, garantendo un elevato grado di riservatezza e sicurezza per i membri del sodalizio.

I Carabinieri hanno ricostruito dettagliatamente circa un centinaio di episodi di cessione di sostanze stupefacenti, localizzati principalmente nei comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto, Tortoreto, Ancarano e Sant’Omero.

L’operazione, che ha richiesto un notevole dispiegamento di forze, ha visto coinvolti trenta Carabinieri, supportati da due unità cinofile del Nucleo di Chieti e dal 5° Nucleo elicotteri di Pescara, a testimonianza della complessità e dell’importanza strategica dell’intervento.

Tra i destinatari delle ordinanze, figura anche un detenuto, rinviato a giudizio per altri reati, evidenziando la capacità dell’organizzazione di estendere la propria attività anche all’interno del sistema carcerario.

L’inchiesta, che si preannuncia di rilevanza nazionale, non solo ha portato alla luce un’infrastruttura criminale radicata nel territorio, ma ha anche messo in luce la capacità di adattamento e resilienza delle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti, che si avvalgono di relazioni interpersonali consolidate e di dinamiche complesse per eludere i controlli e massimizzare i profitti illeciti.

La collaborazione tra le diverse unità operative dei Carabinieri, e il coordinamento diretto della Procura, hanno permesso di raggiungere un risultato significativo, con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini.