Teramo festeggia lo sport: torna Sport sotto le stelle

Teramo celebra lo sport e la comunità con la XVI edizione di “Sport sotto le stelle”Un tripudio di colori, discipline e vitalità animerà Teramo sabato 13 settembre, con la sedicesima edizione di “Sport sotto le stelle”, un evento che si configura come molto più di una semplice ripresa delle attività sportive autunnali.

L’appuntamento, ideato e promosso dall’amministrazione comunale, rappresenta una vetrina prestigiosa per le numerose associazioni sportive locali, un’occasione di aggregazione e un omaggio sentito alla memoria di Mimmo Sciamanna, figura emblematica nel panorama sportivo teramano.

Quest’anno, l’evento si espande, abbracciando non solo i corsi principali, le piazze Martiri e Orsini, ma anche l’arteria di via Carducci, offrendo un percorso di scoperta e partecipazione ancora più ampio per residenti e visitatori.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’intitolazione del piazzale antistante il centro sportivo dell’Acquaviva a Tiberio Cianciotta, stimato giornalista e instancabile artefice di crescita e formazione giovanile.

Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza del ruolo sociale e educativo dello sport, ereditato e perpetrato dalle nuove generazioni.

Un vero e proprio mosaico di attività attende il pubblico, con oltre 150 associazioni sportive pronte a condividere la propria passione e competenza.

Dalla danza ai pattini, dal tiro con l’arco alla ginnastica artistica, dal ciclismo agli scacchi, fino al volley, al tennis tavolo e al basket: una gamma completa di discipline per soddisfare ogni interesse e curiosità.

Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente, provando in prima persona le varie discipline grazie a iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età e livelli di preparazione.

Il clou della serata sarà lo spettacolo di magia offerto dalla Compagnia dei Folli in Piazza Martiri, un momento di intrattenimento e stupore che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

“Sport sotto le stelle” si propone come un connubio perfetto tra l’eccellenza dello sport, la bellezza del centro storico teramano e l’espressione artistica e musicale.

L’entusiasmo e l’emozione hanno caratterizzato la conferenza stampa, con la presenza commovente dei figli di Tiberio Cianciotta, testimoni privilegiati del suo immenso contributo alla comunità.

“Sport sotto le stelle” è un abbraccio corale che supera le generazioni, un’occasione per celebrare il legame indissolubile tra lo sport, il territorio e l’identità teramana.

L’avvio ufficiale della manifestazione si preannuncia ricco di eventi, con un anticipo fissato per venerdì 12 settembre.

Serena Di Fabio, campionessa europea under 18 di maratona, e la cantante Casadilego, con la sua audizione “Saremo a Sanremo” e il concerto “Aspettando Sport sotto le stelle”, saranno i protagonisti di un preludio emozionante.

Inoltre, per tutta la sera del 13 settembre, i negozi del centro storico rimarranno aperti, offrendo un’ulteriore opportunità di shopping e scoperta, mentre mostre d’arte e fotografiche arricchiranno il contesto urbano, creando un’atmosfera suggestiva e vibrante.