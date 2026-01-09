Teramo-Giulianova: Derby di pace, un test per la comunità.

La ripresa del dialogo tra le comunità di Teramo e Giulianova, attraverso il simbolico ritorno del pubblico allo scontro calcistico più acceso del territorio, rappresenta un banco di prova cruciale per la gestione delle tensioni sociali e la ricostruzione di un clima di sana competizione sportiva.

L’incontro, in programma il 18 gennaio e valido per la terza giornata di ritorno del girone F di Serie D, è stato reso possibile da una decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo, e segna un punto di svolta rispetto agli eventi drammatici che hanno caratterizzato i precedenti confronti.

La vicenda trascende la mera rivalità calcistica, incarnando un nodo complesso di dinamiche identitarie, territoriali e sociali che hanno trovato espressione in atti di violenza inaccettabili.

Gli scontri verificatisi nel febbraio 2024 a Giulianova, in via Cupa, e in agosto sull’autostrada A14, hanno lasciato un segno profondo, innescando un ciclo di provvedimenti restrittivi e condanne penali che hanno colpito numerose persone.

La ferocia degli atti, che hanno coinvolto decine di tifosi armati di oggetti contundenti e hanno causato lesioni a persone, inclusi agenti delle forze dell’ordine, ha portato al divieto di accesso allo stadio per la tifoseria teramana nel derby di andata.

La decisione di revocare tale divieto e riaprire le porte allo stadio rappresenta un atto di fiducia, un segnale di volontà di superare le divisioni e promuovere un approccio più costruttivo.

Il prefetto Stelo ha sottolineato l’importanza che tutti gli attori coinvolti – forze dell’ordine, amministrazioni comunali, società calcistiche e, soprattutto, le tifoserie – assumano la propria responsabilità.

La promessa di non tollerare alcuna lamentela o contestazione nei confronti delle misure di sicurezza adottate riflette la ferma volontà di garantire l’incolumità pubblica e il rispetto delle regole.

Questa riapertura non è un gesto di indulgenza, ma un’opportunità per dimostrare che è possibile convivere e competere lealmente, valorizzando l’importanza dello sport come veicolo di aggregazione e di valori positivi.

La sfida è complessa, poiché le radici della rivalità affondano in una storia condivisa di competizione e, talvolta, di incomprensione.

Tuttavia, la possibilità di assistere allo scontro calcistico in un’atmosfera di sana competizione sportiva può contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità territoriale e a promuovere un futuro più sereno e pacifico.

Il 18 gennaio non sarà solo una partita, ma un vero e proprio test di maturità per Teramo e Giulianova.