Teramo-Mare: Wwf contro Anas, rischio ambientale e sicurezza a rischio.

La vicenda del quarto lotto della Teramo-Mare torna a infiammare il dibattito ambientale, con il Wwf Teramo che ha recentemente trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una nuova ondata di osservazioni critiche riguardanti l’Addendum presentato da Anas.

La documentazione, a detta dell’associazione, non affronta le problematiche strutturali e persistenti sollevate da comitati civici, enti territoriali e nazionali, alimentando una spirale di contenzioso che si protrae da anni.

Adriano Di Michele, presidente del Wwf Teramo, sottolinea con fermezza come, di fronte a dati oggettivi e segnalazioni puntuali, si continui a perseverare in un tracciato infrastrutturale intrinsecamente problematico.

L’associazione ambientalista si dichiara esplicita: non si oppone al completamento dell’opera in sé, ma rivendica una soluzione progettuale che rispetti i limiti imposti dal contesto ambientale e che eviti impatti irreversibili sul territorio.

La priorità, secondo il Wwf, dovrebbe essere quella di perseguire un approccio di sviluppo sostenibile, che integri le esigenze di mobilità con la salvaguardia del patrimonio naturale e la sicurezza della comunità.

Il tracciato in questione si innesta in un’area di pregio agricolo (classificazione E2), attraversando zone tutelate da strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale provinciali.

Un elemento di particolare gravità è la prossimità alla fascia di rispetto del fiume Tordino, esponendo l’area a rischi idrogeologici.

L’impatto negativo si estende alla biodiversità, con la prevista alterazione di corpi idrici come laghi e stagni, determinando la perdita di habitat cruciali per la fauna e la flora locali.

Si tratta di un danno ecologico di vasta portata, che compromette la resilienza dell’ecosistema e la sua capacità di fornire servizi ecosistemici vitali.

Le criticità sollevate dal Wwf Teramo non si limitano agli aspetti paesaggistici e ambientali immediati.

L’associazione evidenzia, inoltre, una preoccupante lacuna nella valutazione: la mancata integrazione della più recente riperimetrazione dell’Autorità di Bacino (gennaio 2025), che inquadra l’area in una zona di pericolosità media.

Questa omissione comporta una sottovalutazione del rischio idraulico e un potenziale aumento della vulnerabilità delle comunità locali.

A ciò si aggiunge il timore di un deterioramento delle condizioni ambientali e sanitarie, dovuto all’accumulo di inquinanti atmosferici generati dal traffico veicolare, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita dei residenti e dei lavoratori.

Le immagini satellitari presentate da Anas, analizzate dal Wwf, rivelano l’instabilità della sponda del Tordino, un quadro reso ancora più allarmante dagli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici.

La tutela degli ambiti fluviali non è quindi un mero esercizio di conservazione del paesaggio, ma una questione di sicurezza pubblica, che impone interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi.

L’associazione conclude ribadendo la necessità di un approccio olistico, che tenga conto della complessità del sistema e che anteponga la salvaguardia del bene comune a logiche di sviluppo a breve termine.

Un approccio che richieda una revisione profonda del progetto e un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate.