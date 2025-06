Teramo Riorganizza la Sanità: Case della Comunità e PNRR al Lavoro

La trasformazione dell’assistenza sanitaria territoriale nella Asl di Teramo si configura come una risposta strategica alle sfide poste dal Documento Ministeriale 77, un faro che orienta il futuro della sanità italiana verso una maggiore prossimità ai cittadini e una ridefinizione radicale del modello di cura. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta il motore finanziario di questa ambiziosa operazione, con un investimento complessivo che coinvolge 14 cantieri attivi e 4 già conclusi, per un totale di 18 iniziative in corso.Questo ambizioso progetto non si limita a una ristrutturazione edilizia, ma implica una riorganizzazione profonda del sistema sanitario, centrata sulla creazione di un ecosistema di cure integrate e personalizzate. Al cuore di questa trasformazione vi sono le Case della Comunità, otto nuove strutture dislocate in località strategiche come Teramo, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Nereto, Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Bisenti. Queste strutture fungeranno da punti di riferimento per la popolazione, offrendo servizi ambulatoriali, consulenze specialistiche, screening e prevenzione, riducendo così la pressione sugli ospedali e garantendo un accesso più rapido alle cure.Parallelamente, la rete di assistenza territoriale è rafforzata attraverso la creazione di tre Centrali Operative Territoriali (COT), già attive a Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi, e di due Ospedali di Comunità a Teramo e Atri. Questi ospedali, con la loro vocazione alla cura di pazienti con patologie croniche e alla presa in carico di persone anziane o fragili, rappresentano un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema sanitario più equo e sostenibile. L’investimento totale, suddiviso in 12,8 milioni di euro per le Case della Comunità, 5,7 milioni per gli Ospedali e 475.000 euro per le COT, testimonia l’impegno concreto della Asl di Teramo verso la realizzazione di questo ambizioso progetto.Il ruolo cruciale della Regione Abruzzo si manifesta come un ponte costante e proficuo con il Ministero della Salute, assicurando una gestione efficace dei fondi PNRR. Il monitoraggio costante dei cantieri, attraverso piattaforme istituzionali e riunioni settimanali, garantisce la trasparenza e l’efficienza del processo. Particolarmente significativo è il contributo della Uoc Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, guidata da Andrea Di Biagio, che coordina gli interventi strutturali.L’innovazione tecnologica è un altro pilastro fondamentale di questa trasformazione. Oltre alle nuove Tac installate a Teramo, Atri, Giulianova e un telecomandato a Sant’Omero, la Asl ha avviato progetti di Sanità Digitale per un valore di circa 9,5 milioni di euro. La Uoc Sanità Digitale e Flussi Informativi, diretta da Adriano Felicione, è impegnata nella realizzazione di soluzioni innovative per la gestione dei dati, la telemedicina e la comunicazione tra professionisti sanitari e pazienti.L’obiettivo finale è dotare la provincia di Teramo di un sistema di assistenza territoriale integrato, basato sulla conoscenza approfondita dei bisogni della popolazione, sull’universalità dell’accesso alle cure, sulla collaborazione tra diverse figure professionali e sull’integrazione tra servizi sanitari e sociali, come sottolineato dal direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia. La conclusione dei lavori previsti per gli altri cantieri entro ottobre e dicembre di quest’anno segna un passo significativo verso la realizzazione di questa visione.