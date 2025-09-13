Teramo, vasta operazione: 1.846 persone identificate e 6 arresti

Nell’ambito di un’operazione a largo respiro, coordinata a livello nazionale dal Servizio Centrale Operativo, le forze dell’ordine di Teramo hanno portato a termine un’intensa attività di controllo del territorio, identificando circa 1.846 individui e conducendo 14 indagini preliminari che hanno portato all’arresto di un uomo e alla conclusione delle indagini nei confronti di altri cinque.

L’operazione, volta a contrastare la criminalità giovanile e non solo, ha messo in luce una serie di problematiche che affliggono la comunità teramana.

Le infrazioni accertate spaziano da reati contro il codice della strada a furti, passando per risse e illeciti informatici, evidenziando un quadro complesso e variegato di comportamenti devianti.

Un episodio particolarmente rilevante ha visto l’arresto in flagranza di reato di un cittadino albanese di 44 anni.

L’uomo, insospettito dalle attività di controllo, è stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti: 271 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish, insieme a strumenti per la confezione e un bilancino di precisione, elementi che configurano un’organizzazione dedita allo spaccio.

L’arrestato si trova attualmente agli arresti domiciliari, con obbligo di firma, in attesa di ulteriori sviluppi procedurali.

Parallelamente, si è conclusa la fase delle indagini preliminari nei confronti di cinque uomini, di età compresa tra i 22 e i 35 anni, accusati di rissa aggravata.

L’evento, verificatosi in Piazza Martiri Pennesi nell’ottobre 2024, è stato ricostruito grazie all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le quali hanno fornito elementi fondamentali per l’identificazione dei responsabili e la ricostruzione della dinamica.

Questa operazione non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la convivenza civile nel territorio.

L’attenzione è focalizzata sulla prevenzione e sulla repressione dei reati, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e di restituire alla comunità un senso di sicurezza.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori complici e per comprendere le motivazioni alla base dei comportamenti criminosi riscontrati.

Il coordinamento a livello nazionale sottolinea l’importanza di un approccio integrato e condiviso nella lotta alla criminalità, coinvolgendo diverse realtà istituzionali e forze dell’ordine.