Termoli, legale difende la compagna del morto: Basta speculazioni

La vicenda che coinvolge il decesso di un uomo, rinvenuto senza vita in un supermercato di Termoli lo scorso settembre, continua a generare interrogativi e, purtroppo, a essere terreno fertile per ricostruzioni mediatiche spesso distorte e dolorose.

A difesa della compagna del defunto, interviene il suo legale, l’avvocato Paola Cecchi, con una dichiarazione volta a contrastare le narrazioni ingiustificate che si sono diffuse, alimentando un clima di speculazione dannosa e priva di qualsiasi fondamento fattuale.

La posizione dell’avvocato Cecchi si configura come un netto rifiuto di accogliere le versioni ricostruttive, diffuse attraverso canali non verificati, che insinuano un ritorno in azienda da parte del defunto e, ancor più grave, insinuano accuse di violenza domestica nei confronti della compagna.

Il legale sottolinea con fermezza che tali affermazioni non possiedono alcuna base documentale né riscontro probatorio.

Non esistono né atti, né documenti, né iniziative che possano corroborare tali ipotesi, il che le rende manifestamente infondate e lesive.

La gravità della situazione risiede non solo nel danno reputazionale arrecato alla donna, ma soprattutto nel profondo dolore che tali speculazioni provocano ai suoi cari.

In particolare, l’avvocato Cecchi pone l’accento sulla vulnerabilità del figlio minore, già provato dalla perdita del padre, e che rischia di essere ulteriormente traumatizzato da un’immagine distorta e ingiusta della madre.

L’intervento del legale non si limita a una semplice smentita; rappresenta un appello alla responsabilità e al rispetto, volto a contrastare la diffusione di notizie non verificate e a tutelare la dignità e la serenità di chi vive un momento di profondo lutto.

L’avvocato Cecchi, in questo contesto, si erge a voce di coloro che, silenziosi e sofferenti, vedono la propria vita esposta al vaglio impietoso di un’opinione pubblica spesso guidata da sensazionalismo e superficialità.

La richiesta è chiara: cessare di alimentare speculazioni che offuscano la verità e che arrecano un danno irreparabile alla memoria del defunto e al benessere dei suoi cari.

La priorità, ora, è garantire alla famiglia un percorso di lutto sereno e riparare, ove possibile, al danno causato da queste ricostruzioni preconcette e prive di fondamento.