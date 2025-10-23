Termoli, mistero sulla morte: genitori denunciano, ipotesi di omicidio.

La scomparsa di un trentottenne a Termoli, rinvenuto senza vita all’interno di una cella frigorifera del supermercato dove era impiegato, ha scosso profondamente la comunità e gettato un’ombra di mistero sulla sua morte.

I genitori della vittima, provenienti dagli Abruzzi e profondamente turbati, non accettano l’interpretazione suicida fornita inizialmente e hanno formalmente denunciato l’accaduto alla Procura di Larino, sollevando l’ipotesi di omicidio, o, in alternativa, di istigazione al suicidio.

La denuncia, presentata tramite il legale Piero Lorusso, è supportata da fotografie del corpo del giovane che mostrano anomalie, in particolare segni perimetrali al collo, compatibili con segni di soffocamento, che contraddicono l’ipotesi di una fine volontaria.

Al centro delle indagini vi è la convivente, sospettata di aver perpetrato violenze domestiche nei confronti del trentottenne.

La volontà del giovane di interrompere la relazione, lasciare l’abitazione condivisa e rientrare nel paese natio per lavorare nell’azienda agricola paterna, sembra aver generato forti tensioni e conflitti all’interno della coppia.

Questo desiderio di cambiamento, un ritorno alle radici e alla sicurezza familiare, si scontrava, a quanto pare, con l’opposizione della compagna.

Un elemento che desta particolare interesse è l’acquisto, tre mesi prima della morte, di un terreno da parte della vittima.

I genitori hanno richiesto il sequestro di questo bene, intuendo un possibile collegamento con dinamiche ancora oscure.

L’ipotesi più grave e inquietante sollevata dalla famiglia riguarda un possibile legame tra la morte del trentottenne e infiltrazioni della criminalità organizzata, un reticolo di potere e interessi che serpeggia nel tessuto socio-economico abruzzese e molisano.

L’avvocato Lorusso ha formulato una serie di richieste per una ricostruzione accurata della vicenda.

Tra queste, l’esecuzione di una completa autopsia, una perizia calligrafica sul presunto biglietto d’addio, volta a stabilirne l’autenticità e l’eventuale segno di coercizione, l’audizione in forma protetta del figlio minore della coppia, per tutelarne la vulnerabilità e favorire la libera testimonianza.

Vengono inoltre richiesti approfondimenti sui sistemi di sicurezza del supermercato, il sequestro e l’analisi delle riprese delle telecamere di sorveglianza, per ricostruire i movimenti di persone entrate e uscite dal negozio nelle ore cruciali, un’indagine meticolosa per svelare eventuali compiacimenti o omissioni.

L’analisi dei segni rilevati sul collo è prioritaria, al fine di accertare la presenza di lesioni da difesa e di ricostruire la dinamica degli eventi.

Le accuse mosse dai genitori sono per ora solo ipotesi da verificare con rigore scientifico e investigativo.

Spetterà alla Procura valutare attentamente le evidenze raccolte, decidere quali approfondimenti disporre e, in ultima analisi, determinare se confermare la conclusione di un suicidio, perseguire una pista omicidaria, o archiviare la denuncia.

La ricerca della verità è imprescindibile, non solo per onorare la memoria del defunto, ma anche per garantire giustizia e tranquillità alla comunità.