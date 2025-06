Tollo: Un Comune Virtuoso per la Sostenibilità Ambientale e Sociale

Tollo, un comune della provincia di Chieti, si configura come un esempio virtuoso di impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, come testimoniato dal recente Rapporto di Sostenibilità della Rete dei Comuni Sostenibili. Il rapporto, presentato insieme alla nuova Guida dei Comuni Sostenibili italiani, evidenzia come Tollo stia perseguendo attivamente una transizione verso un modello di sviluppo più responsabile e resiliente.L’analisi approfondita dei dati, frutto della collaborazione tra la Rete e istituti di ricerca, rivela che Tollo raggiunge il 64% degli indicatori quantitativi rilevanti, con una chiara tendenza positiva o stabile negli ultimi 3-5 anni. Questo dato si consolida al 69% considerando l’ultimo anno, a conferma di un impegno costante e in evoluzione. La valutazione complessiva degli indicatori quantitativi colloca la percentuale di tendenze positive o stabili al 67,4%, un risultato significativo che riflette una governance orientata alla sostenibilità.Tra i risultati più emblematici spiccano la quasi totale adozione di alimenti biologici nelle mense comunali (89%), un’iniziativa che non solo promuove la salute pubblica ma supporta anche l’agricoltura locale e riduce l’impatto ambientale legato al trasporto alimentare. L’illuminazione pubblica, convertita al 100% a LED, rappresenta un passo cruciale verso la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra, dimostrando un approccio proattivo nella gestione delle risorse. L’attenzione all’equità di genere si manifesta nell’impegno a rivedere le intitolazioni toponomastiche, promuovendo una rappresentazione più inclusiva della comunità. L’espansione dei servizi digitali attraverso piattaforme come PagoPA e Io, insieme alla crescente disponibilità di infrastrutture per la mobilità elettrica, segnalano un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica a servizio della collettività. L’incremento costante della raccolta differenziata, dato cruciale per la tutela dell’ambiente, e la positività degli eventi sentinella (58%) indicano una crescente sensibilità ambientale all’interno della comunità.Parallelamente agli indicatori quantitativi, la Rete ha valutato positivamente le azioni intraprese in ambito qualitativo. L’approvazione di piani strategici come il Piano per la Transizione al Digitale (2023), il Piano per la Rigenerazione Energetica degli Edifici Comunali (2024) e il Piano per il Verde Urbano (2021) testimonia un approccio pianificato e lungimirante. La previsione di consumo di suolo pari a zero nel piano urbanistico comunale rappresenta un impegno coraggioso per preservare la biodiversità e la qualità del paesaggio. La nomina di un responsabile per gli acquisti con Criteri Ambientali Minimi (CAM) assicura che le scelte di approvvigionamento siano allineate con gli obiettivi di sostenibilità. La presenza di spazi verdi accessibili e l’istituzione di un organismo di partecipazione giovanile rafforzano l’inclusione sociale e la coesione comunitaria.Nonostante i progressi significativi, il percorso verso la sostenibilità è in continua evoluzione e richiede un impegno costante. La Rete dei Comuni Sostenibili suggerisce una serie di azioni per il futuro, tra cui la creazione di orti urbani coinvolgendo le scuole, l’organizzazione di eventi educativi sull’alimentazione e la lotta allo spreco alimentare, e la finalizzazione della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’ottimizzazione dei tempi di pagamento delle fatture ai fornitori, l’adozione della Carta di Avviso Pubblico per una maggiore trasparenza, e l’avvio dell’iter per la pianificazione di strumenti strategici come il Peba (Piano di Espropri) e il Piano Antenne 5G sono ulteriori passi necessari per rafforzare il sistema di governance e affrontare le sfide future, inclusa la redazione del piano di Protezione Civile. Queste iniziative mirano a consolidare la posizione di Tollo come modello di eccellenza nella promozione di un futuro più sostenibile e resiliente per tutti.