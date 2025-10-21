Tommaso D’Amelio: Ritorno a casa, un’attesa di ottant’anni.

La storia di Tommaso D’Amelio, soldato abruzzese nato ad Atessa il 16 dicembre 1914, si conclude, ottant’anni dopo la sua tragica scomparsa, con un ritorno solenne in patria.

La sua vita, interrotta bruscamente il 13 marzo 1944 in un campo di lavoro forzato in Polonia, si riallaccia oggi a un percorso di memoria collettiva, un atto di giustizia tardiva che coinvolge due nazioni, l’Italia e la Polonia, e che tocca corde profonde nel tessuto sociale di Atessa.

La vicenda di Tommaso si intreccia con le ferite della Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che sconvolse intere generazioni e lasciò dietro di sé un retaggio di dolore e di domande senza risposta.

Richiamato alle armi, Tommaso si ritrovò inghiottito dal vortice della guerra, divenendo prigioniero delle forze tedesche e deportato in un campo di lavoro forzato, un luogo di sofferenza e di privazioni dove la speranza si affievoliva giorno dopo giorno.

La sua sparizione lasciò un vuoto incolmabile nella sua famiglia, un dolore amplificato dall’assenza di notizie e dalla mancanza di una degna sepoltura.

Il suo nome era inciso sul monumento ai caduti di Livorno, città in cui aveva vissuto per un periodo con la moglie Settimia Maria, di Scerni, testimonianza silenziosa di un destino spezzato.

Il ritrovamento dei resti, avvenuto nell’ambito di un progetto di ricerca polacco a Lambinowice, luogo un tempo teatro di un campo di prigionia, rappresenta un tassello fondamentale nella ricostruzione della sua storia e nella riconciliazione con il passato.

Questo gesto di ricerca e di memoria è un atto di profonda umanità, che supera le barriere del tempo e della geografia, e che celebra il valore della dignità umana, anche nel contesto della guerra.

La famiglia D’Amelio, segnata da un’attesa lunga e dolorosa, ha intrapreso le pratiche per il rientro della salma, un percorso intriso di emozione e di speranza.

La scomparsa, avvenuta nel 2023, della sorella Antonia, testimone diretta e custode della memoria del fratello, aggiunge un elemento di commozione a questa vicenda.

La cerimonia di consegna dei resti, prevista a Roma, al mausoleo delle Fosse Ardeatine, luogo simbolo della barbarie nazifascista, sarà un momento di riflessione e di omaggio alla memoria di tutti i caduti.

Il ritorno ad Atessa, il paese natale, sarà un evento solenne, un’occasione per rinsaldare i legami con la comunità e per onorare la memoria di un figlio della terra abruzzese.

La partecipazione di autorità civili, militari e religiose, di associazioni cittadine e di una rappresentanza studentesca, sottolinea l’importanza di questa vicenda per l’intera comunità.

Questo ritorno non è solo la restituzione di un corpo, ma la restituzione di una storia, di un’identità, di una memoria che deve essere tramandata alle future generazioni, affinché non dimentichino mai il prezzo della libertà e l’importanza della pace.

L’eco di questa storia, risuonando tra le vie di Atessa, sia monito contro ogni forma di violenza e di intolleranza.