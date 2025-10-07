Tornimparte: Ricostruzione a Lento Incedere tra Polemiche e Difficoltà

Tornimparte: La Ricostruzione Post-Sismica tra Dati, Polemiche e un Retaggio di DifficoltàIl dibattito politico a Tornimparte (L’Aquila) torna a infiammarsi attorno a un tema cruciale e doloroso: la ricostruzione post-sisma.

L’ultima seduta del Consiglio comunale ha visto il sindaco Giammario Fiori rispondere a un’interrogazione presentata dalla minoranza, generando un confronto che mette in luce le diverse percezioni del progresso e delle sfide ancora da affrontare.

Il primo cittadino ha esordito con un’apertura che sottolinea la rilevanza del dibattito pubblico su questioni concrete, presentando un quadro apparentemente positivo.

I dati, a suo dire, sono a disposizione di tutti, costantemente aggiornati e riflettono un percorso amministrativo improntato alla trasparenza.

Da quando è stato approvato il Piano di ricostruzione nel 2017, sono state presentate 147 richieste di intervento, con un’evoluzione significativa nel numero di pratiche ammesse, in fase di approvazione e in integrazione.

L’investimento complessivo supererebbe i 78 milioni di euro, un dato che, secondo il sindaco, testimonia l’impegno nel restituire alla comunità un territorio sicuro e ricostruito.

Tuttavia, la presentazione di questi dati non ha placato le tensioni.

Il sindaco ha ricordato, con una punta di sarcasmo, che in passato, tra il 2011 e il 2016, l’amministrazione locale si trovò ad affrontare ostacoli burocratici significativi, come il divieto di pubblicazione dei consorzi obbligatori, situazione che all’epoca non generò particolari contestazioni.

La sua osservazione ha suscitato l’opposizione della minoranza, che ha interpretato le sue parole come un tentativo di screditare le legittime preoccupazioni espresse dai consiglieri.

Il consigliere di minoranza Gianfranco Di Benedetto ha duramente criticato il tono utilizzato dal sindaco, definendolo da “comizio” e inappropriato per un confronto costruttivo.

Ha espresso l’aspettativa di un dialogo serio, volto a identificare soluzioni concrete, piuttosto che ricevere riferimenti storici ritenuti irrilevanti per la situazione attuale.

La sua denuncia è particolarmente significativa se si considera che, a sedici anni dal terremoto, Tornimparte rimane tra i comuni più indietro nel processo di ricostruzione, un dato che evidenzia la persistenza di criticità strutturali.

Al di là delle polemiche, emerge una realtà complessa.

La ricostruzione post-sisma non è solo una questione di numeri e di procedure burocratiche.

È una questione di fiducia, di trasparenza e di rispetto delle istanze della comunità.

La lentezza dei tempi, le difficoltà burocratiche e la sensazione di essere lasciati indietro alimentano il malcontento e minano la fiducia nelle istituzioni.

La ricostruzione non può essere solo un processo tecnico, ma deve essere un percorso condiviso, che coinvolga attivamente la popolazione e che tenga conto delle sue esigenze e delle sue aspettative.

L’urgenza, quindi, non è solo quella di accelerare i lavori, ma soprattutto quella di ricostruire un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

La questione del rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali sottolinea l’importanza di un sistema di controllo e di partecipazione democratica che garantisca la trasparenza e la responsabilità dell’azione amministrativa.

Il futuro di Tornimparte dipende dalla capacità di superare le divisioni politiche e di lavorare insieme per costruire un futuro più sicuro e prospero.