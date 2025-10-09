Tortoreto, estate 2025: boom del turismo, +3,4%

L’estate 2025 a Tortoreto si configura come un capitolo di crescita significativa per il turismo locale, con un aumento delle presenze pari al 3,4% rispetto all’anno precedente, superando la soglia delle 530.000 unità.

I dati, presentati congiuntamente dal sindaco Domenico Piccioni e dall’assessore al Turismo Giorgio Ripani durante un’analisi condotta al Ttg di Rimini, si basano sulle dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative ai primi otto mesi dell’anno.

Un’analisi più approfondita rivela dinamiche interessanti.

Il bimestre aprile-maggio ha rappresentato un vero e proprio volano per il settore, con un incremento di oltre 10.000 pernottamenti, ovvero una crescita del 39% rispetto al 2024.

Questo risultato, legato alla presenza di festività strategiche e alla capacità di Tortoreto di presentarsi come destinazione attrattiva in un momento cruciale, ha contribuito a innescare un trend positivo che si è protratto per i mesi estivi, seppur con una progressione più contenuta, dell’1,43%.

L’aumento complessivo degli ospiti, da gennaio ad agosto, risulta ancora più eloquente: un incremento del 16% sottolinea la capacità di Tortoreto di attrarre un numero crescente di visitatori, consolidando il suo ruolo di motore economico fondamentale per la città.

L’assessore Ripani ha sottolineato come questo risultato sia il frutto di un impegno costante nella promozione e nel supporto agli operatori turistici, attraverso servizi mirati di accoglienza, informazione ed intrattenimento.

L’impegno dell’Assessorato al Turismo si è concretizzato in un potenziamento dei canali digitali, con investimenti specifici in promozione sui social media (Meta) e su Google, dimostrando una sensibilità verso le nuove modalità di comunicazione e di fruizione del turismo.

Questa strategia, orientata all’innovazione e all’efficacia, ha contribuito a rafforzare l’immagine di Tortoreto come destinazione moderna e accessibile.

La soddisfazione per i risultati ottenuti si riflette anche nelle parole di Antonio Ruggeri, presidente dell’Associazione albergatori ed operatori turistici, che conferma come la sinergia tra l’amministrazione comunale e le imprese locali sia un fattore chiave per il successo del turismo a Tortoreto.

Si prospetta un futuro di crescita sostenibile, basato sulla valorizzazione del territorio, sull’offerta di servizi di qualità e su un’attenta programmazione delle attività promozionali.

L’obiettivo è quello di consolidare la posizione di Tortoreto come destinazione turistica di eccellenza, capace di intercettare le nuove tendenze del mercato e di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.