Tossina Botulinica: Nuova Eccellenza per la Neurologia a Vasto

L’innovazione terapeutica si consolida nell’ambito della Clinica Neurologica dell’ospedale di Vasto, con l’attivazione di un ambulatorio dedicato alla tossina botulinica. Questa molecola, oggetto di studio e applicazione clinica da circa tre decenni, rappresenta un pilastro sempre più cruciale nel trattamento di una vasta gamma di patologie neurologiche, offrendo un’alternativa o un complemento alle terapie tradizionali. L’iniziativa, guidata dalla Dott.ssa Laura Bonanni, amplifica l’offerta assistenziale dell’ASL Lanciano Vasto Chieti, rispondendo a un bisogno crescente di approcci mirati e personalizzati per pazienti affetti da disordini del movimento, come le distonie focali (condizioni caratterizzate da contrazioni muscolari involontarie e protratte) e la scialorrea (eccessiva salivazione), oltre a problematiche come la cefalea cronica.Il protocollo terapeutico implementato si distingue per la precisione diagnostica e l’accuratezza nell’esecuzione, integrando la guida elettromiografica (EMG) e l’ecografia. L’EMG permette di identificare i muscoli specifici coinvolti nella disfunzione, ottimizzando il posizionamento della tossina, mentre l’ecografia fornisce un’immagine in tempo reale dei tessuti, garantendo un’iniezione mirata e minimizzando i rischi di effetti indesiderati. La collaborazione con l’Unità Operativa Radiologia dell’ospedale di Vasto è fondamentale per questa integrazione tecnologica.L’ambulatorio, recentemente riconosciuto e inserito nella Rete Italiana Tossina Botulinica, un’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Neurologia, si pone come centro di eccellenza nella gestione e nell’applicazione di questa sofisticata terapia. La rete ha lo scopo di favorire la condivisione delle conoscenze, promuovere la ricerca scientifica e definire standard di qualità per l’utilizzo della tossina botulinica in ambito neurologico. Questo inserimento sottolinea l’impegno del centro vastese nel contribuire al progresso scientifico e nell’assicurare ai pazienti trattamenti all’avanguardia.La Dott.ssa Sara Varanese, responsabile dell’ambulatorio, supervisiona l’intero processo, dalla valutazione iniziale alla somministrazione della tossina e al monitoraggio post-trattamento. Le prenotazioni sono gestite centralmente attraverso il CUP di II livello, successive alla visita neurologica, che può essere effettuata anche da specialisti dei distretti sanitari, garantendo così un approccio multidisciplinare e una valutazione completa delle condizioni del paziente. L’obiettivo è fornire un servizio efficiente e accessibile, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni individuo e contribuendo a migliorare la sua qualità di vita.